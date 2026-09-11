Актриса озвучки леди Димитреску готова вернуться в Resident Evil, если Capcom предложит ей роль

Мэгги Робертсон, сыгравшая леди Димитреску в Resident Evil Village, заявила, что с радостью вернётся к своей знаковой роли, если Capcom снова предложит ей поработать над серией.

В интервью IGN на gamescom актриса рассказала, что персонаж из Resident Evil Village полностью изменил её жизнь. Леди Димитреску стала первой ролью Робертсон в видеоиграх после окончания драматической программы и фактически открыла ей карьеру в игровой индустрии.

По словам актрисы, во время прослушивания она даже не знала, для какой именно игры и персонажа пробуется. Из-за строгой секретности Capcom все имена и материалы были вымышленными, поэтому масштаб будущего проекта она не представляла.

После выхода Resident Evil Village леди Димитреску быстро стала одним из самых узнаваемых персонажей игры. Capcom активно использовала её в рекламной кампании, а сама героиня приобрела огромную популярность среди игроков.

С тех пор Робертсон успела сыграть и других персонажей, включая Орин в Baldur’s Gate 3 и Ташу в предстоящей игре Warlock. Однако от возвращения к леди Димитреску актриса явно не отказалась бы.

На вопрос о том, согласилась бы она снова сыграть персонажа в будущей игре, мультфильме или экранизации Resident Evil, Робертсон ответила однозначно: «Конечно». При этом Capcom пока не объявляла о возвращении леди Димитреску в следующих проектах серии.

Робертсон называет героиню своим «первенцем» и подчёркивает, что всегда будет готова принять предложение Capcom.