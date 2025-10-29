Capcom отчиталась о продажах: Resident Evil Village бьёт рекорды, а Monster Hunter Wilds теряет позиции

Capcom обнародовала результаты второго квартала 2025 финансового года, и цифры показывают тревожную картину для Monster Hunter Wilds, крупнейшего релиза компании в этом году. Несмотря на громкий старт с более чем 10 мил. проданных копий и побитыми рекордами, в последующие месяцы показатели игры резко упали.

В период с июля по сентябрь продажи Monster Hunter Wilds составили всего 160 тысяч копий, что отбросило игру на задворки почти всех крупных проектов Capcom, выпущенных за последние шесть лет. Всего в первом финансовом полугодии было продано 637 тысяч копий, 477 тысяч в первом квартале и резкое падение во втором. Сравнение с другими играми из каталога компании привлекает еще больше внимания: за тот же период Monster Hunter Rise, вышедшая более четырех лет назад, разошлась тиражом 254 тысячи копий; Devil May Cry 5, получившая импульс благодаря сериалу Netflix, достигла 352 тысяч; и даже Devil May Cry HD Collection не уступает Wilds по продажам, разойдясь тиражом 160 тысяч копий.

Кроме того, остальные игры Capcom также превзошли показатели новой Monster Hunter в этом квартале: Resident Evil Village — 643 тысячи копий, Resident Evil 4 — 554 тысячи, Street Fighter 6 — 547 тысяч, Resident Evil 7: Biohazard — 512 тысяч, Resident Evil 2 — 450 тысяч и Resident Evil 3 — 397 тысяч.

Что касается общего объема продаж выше упомянутых игр за весь период, то он выглядит следующим образом: