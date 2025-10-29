ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil: Village 07.05.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Зомби, Виртуальная реальность
8.7 4 010 оценок

Capcom отчиталась о продажах: Resident Evil Village бьёт рекорды, а Monster Hunter Wilds теряет позиции

Gruz_ Gruz_

Capcom обнародовала результаты второго квартала 2025 финансового года, и цифры показывают тревожную картину для Monster Hunter Wilds, крупнейшего релиза компании в этом году. Несмотря на громкий старт с более чем 10 мил. проданных копий и побитыми рекордами, в последующие месяцы показатели игры резко упали.

В период с июля по сентябрь продажи Monster Hunter Wilds составили всего 160 тысяч копий, что отбросило игру на задворки почти всех крупных проектов Capcom, выпущенных за последние шесть лет. Всего в первом финансовом полугодии было продано 637 тысяч копий, 477 тысяч в первом квартале и резкое падение во втором. Сравнение с другими играми из каталога компании привлекает еще больше внимания: за тот же период Monster Hunter Rise, вышедшая более четырех лет назад, разошлась тиражом 254 тысячи копий; Devil May Cry 5, получившая импульс благодаря сериалу Netflix, достигла 352 тысяч; и даже Devil May Cry HD Collection не уступает Wilds по продажам, разойдясь тиражом 160 тысяч копий.

Кроме того, остальные игры Capcom также превзошли показатели новой Monster Hunter в этом квартале: Resident Evil Village — 643 тысячи копий, Resident Evil 4 — 554 тысячи, Street Fighter 6 — 547 тысяч, Resident Evil 7: Biohazard — 512 тысяч, Resident Evil 2 — 450 тысяч и Resident Evil 3 — 397 тысяч.

H1 — общий объем продаж за первое полугодие текущего года, Q1 — объем продаж за первый квартал, Q2 — объем продаж за второй квартал

Что касается общего объема продаж выше упомянутых игр за весь период, то он выглядит следующим образом:

26
19
Комментарии:  19
Ваш комментарий
North235

Мне ремейк четверки больше зашел. В Вилладже вообще не зашло как монстры реагируют на попадания. И этот сюжет, с собиранием дочери по кускам...

10
Diablonos

Вот что громадная милфа, животворящая, делает

8
North235

Ей дали слишком мало эфирного времени. Но когда до игроков дошла эта информация, было уже поздно, все кто хотел, уже приобрели игру ))

1
Mr.DOOM

Отсутствие оптимизации при говеном графоне, сомнительные коллабы, вместо добавления новых биомов и монстров сделали свое дело.

6
Fanas1s

коллабы нормальные, проблема в кривой оптимизации и скучных врагах (многие жалуются на душность закаленного серегиоса и тд)

4
Johnny Rotten

Деревня уж куда лучше 7 части с убогими монстрами, от которых больше кринжа чем кирпичей.

5
вортигонт вортигонтович

пук

4
yrroodd

Просто в Райзе упор не на графон и открытый мир,а на геймплей и хороший ендгейм в DLC. Райз к тому же делался под свыч,а значит даже слабенький по нынешним временам ПК,прекрасно с ним справится.


В Вайлдсах ендгейма пока что просто нет,так еще и требования к компу завышены.

3
-zotik-

Да эндгейма можно сказать и нет(

1
Rio17

Resident evil 2 remake хорошим получился ближе к классике единственный минус всего 2 сценария но это придирки:)

2
JEKABRAZZ

A где же RE3? А, ну да.

2
Gil from Uruk

Очень важная новость от Крапкома.

1
Otavek

Очень важный комментарий от Grill from Uruk

1
Gil from Uruk Otavek

Молодец, что подтвердил. Очень важный комментарий от Clowntavek

Otavek Gil from Uruk

Всегда рад, Uril from Uruk

1
Anal4onok

Да все части крутые получились! Ждем остальные части ремейка Тихих Холвом,там еще много частей им надо Ремейкнуть!!

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ