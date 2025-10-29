Capcom отчиталась о продажах: Resident Evil Village бьёт рекорды, а Monster Hunter Wilds теряет позиции

Capcom обнародовала результаты второго квартала 2025 финансового года, и цифры показывают тревожную картину для Monster Hunter Wilds, крупнейшего релиза компании в этом году. Несмотря на громкий старт с более чем 10 мил. проданных копий и побитыми рекордами, в последующие месяцы показатели игры резко упали.
В период с июля по сентябрь продажи Monster Hunter Wilds составили всего 160 тысяч копий, что отбросило игру на задворки почти всех крупных проектов Capcom, выпущенных за последние шесть лет. Всего в первом финансовом полугодии было продано 637 тысяч копий, 477 тысяч в первом квартале и резкое падение во втором. Сравнение с другими играми из каталога компании привлекает еще больше внимания: за тот же период Monster Hunter Rise, вышедшая более четырех лет назад, разошлась тиражом 254 тысячи копий; Devil May Cry 5, получившая импульс благодаря сериалу Netflix, достигла 352 тысяч; и даже Devil May Cry HD Collection не уступает Wilds по продажам, разойдясь тиражом 160 тысяч копий.
Кроме того, остальные игры Capcom также превзошли показатели новой Monster Hunter в этом квартале: Resident Evil Village — 643 тысячи копий, Resident Evil 4 — 554 тысячи, Street Fighter 6 — 547 тысяч, Resident Evil 7: Biohazard — 512 тысяч, Resident Evil 2 — 450 тысяч и Resident Evil 3 — 397 тысяч.
Что касается общего объема продаж выше упомянутых игр за весь период, то он выглядит следующим образом:
- Monster Hunter Rise – 17,819 миллионов
- Resident Evil 2 Remake – 16,342 миллионов
- Resident Evil 7 biohazard – 15,936 миллионов
- Resident Evil Village – 12,872 миллионов
- Resident Evil 4 Remake – 11,182 млн
- Devil May Cry 5 – 10,784 млн
- Monster Hunter Wilds – 10,745 млн
- Resident Evil 3 Remake – 10,603 млн
- Street Fighter 6 – 5,759 млн
- Devil May Cry HD Collection – 2,925
Мне ремейк четверки больше зашел. В Вилладже вообще не зашло как монстры реагируют на попадания. И этот сюжет, с собиранием дочери по кускам...
Вот что громадная милфа, животворящая, делает
Ей дали слишком мало эфирного времени. Но когда до игроков дошла эта информация, было уже поздно, все кто хотел, уже приобрели игру ))
Отсутствие оптимизации при говеном графоне, сомнительные коллабы, вместо добавления новых биомов и монстров сделали свое дело.
коллабы нормальные, проблема в кривой оптимизации и скучных врагах (многие жалуются на душность закаленного серегиоса и тд)
Деревня уж куда лучше 7 части с убогими монстрами, от которых больше кринжа чем кирпичей.
Просто в Райзе упор не на графон и открытый мир,а на геймплей и хороший ендгейм в DLC. Райз к тому же делался под свыч,а значит даже слабенький по нынешним временам ПК,прекрасно с ним справится.
В Вайлдсах ендгейма пока что просто нет,так еще и требования к компу завышены.
Да эндгейма можно сказать и нет(
Resident evil 2 remake хорошим получился ближе к классике единственный минус всего 2 сценария но это придирки:)
A где же RE3? А, ну да.
Очень важная новость от Крапкома.
Очень важный комментарий от Grill from Uruk
Молодец, что подтвердил. Очень важный комментарий от Clowntavek
Всегда рад, Uril from Uruk
Да все части крутые получились! Ждем остальные части ремейка Тихих Холвом,там еще много частей им надо Ремейкнуть!!