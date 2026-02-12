ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil: Village 07.05.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Зомби, Виртуальная реальность
Capcom признала наличие бага в Resident Evil: Village на PS5 Pro

Gruz_ Gruz_

Компания Capcom официально признала наличие бага в Resident Evil Village на PS5 Pro. Проблема возникла после свежего патча: разработчики планировали просто добавить в меню рекламу Resident Evil Requiem, но случайно «сломали» графические улучшения для новой консоли, включая режим с высокой частотой кадров.

Игроки на Reddit жалуются, что опция разблокированного FPS исчезла и не возвращается уже около недели. Судя по всему, обновление по ошибке откатило игру к версии без поддержки возможностей Pro-модели.

Один из игроков обратился в саппорт Capcom и выложил официальный ответ в сеть. Разработчики подтвердили, что в курсе пропажи режима высокой частоты кадров в Resident Evil Village на PS5 Pro. В компании заверили, что жалоба уже передана техническим специалистам для изучения, хотя конкретных сроков исправления или других подробностей пока предоставить не могут.

Этот ответ ставит точку в спорах: удаление важной функции было не осознанным шагом, а обычным техническим багом. Несмотря на отсутствие дедлайнов, официальное признание проблемы означает, что Capcom уже работает над её устранением.

Black3D

Да можно ничего не исправлять. Сонибоям не привыкать к 20 к/c и мыльцу.

CRAZY rock GAME

У тебя с головой все норм, консольщики спокойно играют в хорошие игры в 60 и 120 кадров без мыла, 🤷🤡

Punisher1

Жаль они непризнали баг с их защитой на RE4 который фпс херит и ломает моды

Black3D

Это не баг а патч ностальгии. Чтобы игралось так же как в re4 на ps2.

AdriftDylan

Та резик 4 овно,2 и 7 рулит.

AdriftDylan

Сосноли сосут.Вот я понимаю,когда Резик 2 на Соньку вышел на двух дисках,тогда круто было.Я ПС1 на Митинском рынке зимой в Москве за баксы покупал и это было счастье.А сейчас при таких компах как звездолеты.В чем смысл?

Black3D

Ты не понимаешь. Купил консоль и сидишь отдыхаешь. Кроме игр то она ни на что не способна поэтому приходится.

AdriftDylan Black3D

Так я на ноут эмулятор соньки поставил с джойстиком.Ностальгия конечно хорошо,но пусть там и остается в воспоминаниях.

CRAZY rock GAME AdriftDylan

🤷🤷🤷

AdriftDylan

У меня Мэдиссон рядом жил в Митино и про митинский рынок всю правду говорил.

Но я его не знал лично.