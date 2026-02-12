Capcom признала наличие бага в Resident Evil: Village на PS5 Pro

Компания Capcom официально признала наличие бага в Resident Evil Village на PS5 Pro. Проблема возникла после свежего патча: разработчики планировали просто добавить в меню рекламу Resident Evil Requiem, но случайно «сломали» графические улучшения для новой консоли, включая режим с высокой частотой кадров.

Игроки на Reddit жалуются, что опция разблокированного FPS исчезла и не возвращается уже около недели. Судя по всему, обновление по ошибке откатило игру к версии без поддержки возможностей Pro-модели.

Один из игроков обратился в саппорт Capcom и выложил официальный ответ в сеть. Разработчики подтвердили, что в курсе пропажи режима высокой частоты кадров в Resident Evil Village на PS5 Pro. В компании заверили, что жалоба уже передана техническим специалистам для изучения, хотя конкретных сроков исправления или других подробностей пока предоставить не могут.

Этот ответ ставит точку в спорах: удаление важной функции было не осознанным шагом, а обычным техническим багом. Несмотря на отсутствие дедлайнов, официальное признание проблемы означает, что Capcom уже работает над её устранением.