Capcom создаст полноразмерную статую Леди Димитреску для выставки к 30-летию Resident Evil

Capcom официально подтвердила, что на выставке The World of Resident Evil 30th Anniversary Exhibition будет представлена эксклюзивная полноразмерная статуя Альсины Димитреску из Resident Evil Village.

Статуя изобразит персонажа в сидячей позе и будет высотой около 290 см (примерно 9 футов 6 дюймов). Она была создана специально для этой выставки и станет одной из ключевых достопримечательностей зоны "Особая грибница и галлюцинации", где посетители смогут ощутить атмосферу, будто их поразил загадочный грибок.

Выставка пройдет с 30 октября по 24 декабря 2026 года в галерее BEAM Gallery (4-й этаж Shibuya BEAM) в районе Сибуя, Токио. Это первая крупная иммерсивная выставка, посвященная серии Resident Evil. Среди других экспонатов - полноразмерные статуи Альберта Вескера (впервые) и Леона, фотозона с Грейс, модели злодеев, материалы по вирусам, паразитам и грибкам, а также зоны, посвященные героям серии.