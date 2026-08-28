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Resident Evil: Village 07.05.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Зомби, Виртуальная реальность
8.7 4 514 оценок

Capcom создаст полноразмерную статую Леди Димитреску для выставки к 30-летию Resident Evil

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Capcom официально подтвердила, что на выставке The World of Resident Evil 30th Anniversary Exhibition будет представлена эксклюзивная полноразмерная статуя Альсины Димитреску из Resident Evil Village.

Capcom анонсировала первую масштабную выставку к 30-летию Resident Evil в Токио

Статуя изобразит персонажа в сидячей позе и будет высотой около 290 см (примерно 9 футов 6 дюймов). Она была создана специально для этой выставки и станет одной из ключевых достопримечательностей зоны "Особая грибница и галлюцинации", где посетители смогут ощутить атмосферу, будто их поразил загадочный грибок.

Выставка пройдет с 30 октября по 24 декабря 2026 года в галерее BEAM Gallery (4-й этаж Shibuya BEAM) в районе Сибуя, Токио. Это первая крупная иммерсивная выставка, посвященная серии Resident Evil. Среди других экспонатов - полноразмерные статуи Альберта Вескера (впервые) и Леона, фотозона с Грейс, модели злодеев, материалы по вирусам, паразитам и грибкам, а также зоны, посвященные героям серии.

Мероприятия 9
85
28
Комментарии:  28
Ваш комментарий
ZAUSA

Мы знаем, что будет дальше...

Дотянутся...

22
WarGods

найс =)

16
Игнатий Лапкин

Ух щас бы прыгнуть в её холмы и уснуть😌

7
Demitshur

Вообще на крупных выставках такие фигурки будут смотреться просто восхитительно.

4