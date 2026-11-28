Два энтузиаста приступили к разработке масштабной модификации для Resident Evil Village, которая позволит проходить сюжетную кампанию вдвоём по сети. Как сообщил пользователь Reddit под ником General-Emphasis6363, работа над проектом ведётся уже несколько недель, и разработчикам удалось добиться совместного прохождения отдельных участков игры на двух разных компьютерах.

Модификация создаётся на основе REFramework и собственного сетевого плагина, написанного на C++. Подключиться к игровой сессии можно через систему приглашений и лобби Steam без необходимости перенаправления портов. Также реализована поддержка прямого подключения по локальной сети.

На данный момент разработчикам удалось реализовать следующие возможности:

Синхронизация состояния игрового мира при подключении второго игрока без изменения оригинальных файлов сохранений и данных Steam Cloud.

Общие для обоих игроков противники с синхронизацией получаемого урона.

Искусственный интеллект противников, способный атаковать обоих участников игровой сессии.

Синхронизация сюжетных роликов, воспроизведение которых начинается после готовности обоих игроков.

Синхронизация дверей, ворот, баррикад, ключевых предметов и разрушаемых объектов.

Пространственное звучание выстрелов и атак напарника.

Система голосования для постановки игры на паузу.

В качестве демонстрации разработчик опубликовал скриншоты, которые, по его словам, были сделаны во время сетевого тестирования на двух компьютерах. На них представлены модели бойцов отряда Hound Wolf с синхронизированными скелетными анимациями и оружием.

На данный момент энтузиасты последовательно тестируют сюжетную кампанию и устраняют возникающие ошибки. Начальный участок деревни, церковь и дом Луизы уже доступны для совместного прохождения.

При достаточном интересе со стороны сообщества разработчики намерены опубликовать видеоролик с демонстрацией совместного сражения и синхронизированных сюжетных сцен, а затем выпустить публичную тестовую версию модификации. Точная дата её выхода пока не объявлена.