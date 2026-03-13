Для Resident Evil Village вышел 20-гигабайтный HD-пакет текстур

Моддер под ником PlushRapier145 выпустил новый набор текстур высокого разрешения для игры. Этот пакет перерабатывает почти все текстуры проекта и весит около 20 ГБ, поэтому он может стать отличным вариантом для тех, кто хочет перепройти игру на ПК с улучшенной графикой, поскольку теперь картинка в игре станет больше похожа на крупно бюджетный проект.

Если говорить подробнее, моддер использовал ChaiNNer x4 и Topaz Gigapixel AI для увеличения разрешения оригинальных текстур. Благодаря этому новые текстуры сохраняют оригинальный художественный стиль, но выглядят более чёткими и детализированными.

Желающие могут скачать HD Texture Pack по ссылке на странице мода.

К сожалению, автор мода не опубликовал видео со сравнением «до и после». Однако он поделился несколькими скриншотами, которые демонстрируют изменения и дают представление о том, как будет выглядеть игра после установки пакета.

Стоит отметить, что Capcom ещё в апреле 2023 года удалила из игры защиту Denuvo. Кроме того, для игры существует качественный VR-мод, который позволяет пройти её в виртуальной реальности.