Resident Evil: Village 07.05.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Зомби, Виртуальная реальность
8.7 4 235 оценок

Для Resident Evil Village вышел 20-гигабайтный HD-пакет текстур

Моддер под ником PlushRapier145 выпустил новый набор текстур высокого разрешения для игры. Этот пакет перерабатывает почти все текстуры проекта и весит около 20 ГБ, поэтому он может стать отличным вариантом для тех, кто хочет перепройти игру на ПК с улучшенной графикой, поскольку теперь картинка в игре станет больше похожа на крупно бюджетный проект.

Если говорить подробнее, моддер использовал ChaiNNer x4 и Topaz Gigapixel AI для увеличения разрешения оригинальных текстур. Благодаря этому новые текстуры сохраняют оригинальный художественный стиль, но выглядят более чёткими и детализированными.

Желающие могут скачать HD Texture Pack по ссылке на странице мода.

К сожалению, автор мода не опубликовал видео со сравнением «до и после». Однако он поделился несколькими скриншотами, которые демонстрируют изменения и дают представление о том, как будет выглядеть игра после установки пакета.

Стоит отметить, что Capcom ещё в апреле 2023 года удалила из игры защиту Denuvo. Кроме того, для игры существует качественный VR-мод, который позволяет пройти её в виртуальной реальности.

Tommy451

кому это дерьмо нужно? кто будет разглядывать текстурки вместо того чтобы играть в игру? там нормальное качество у них, точно не стоит того чтобы качать 20гб

InboxM

Игре всего 5 лет. Какой смысл натягивать HD, текстуры?

Adam Driver

Волк - Шолк

askazanov

Ну круто

ojibra_6y3oba

Ну текстуры и действительно более четкими стали ,просто как бы это все в глазах не рябило

