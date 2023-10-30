Хоррор Resident Evil: Village вышел в App Store и удивил игроков оптимизацией и качеством графики

Восьмая часть легендарной серии Resident Evil вышла на ПК и консолях еще в 2021 году, получив восторженные оценки от прессы и фанатов. Спустя два года компания Capcom наконец-то решила выпустить хоррор Resident Evil: Village в цифровом магазине App Store, где игра доступна для iPhone 15 Pro и iPad Pro на базе производительных чипов M1 или выше. Проект успешно покоряет новую площадку и неожиданно удивил многих пользователей качественной оптимизацией.
На данный момент рейтинг Resident Evil: Village App Store не доступен для просмотра. Тем не менее в первый день релиза хоррор попал занял 27 место в топ-30 лучших экшен игр во всем цифровом магазине. В социальных сетях, пользователи активно хвалят разработчиков из Capcom за стабильную производительность на мобильных устройствах и высокую детализацию графики.
Полный размер игры на iPhone 15 Pro составляет всего 16 ГБ, при этом игроки могут скачать бесплатную пробную версию на 8 ГБ, где доступен только пролог игры. В настройках Resident Evil: Village доступен выбор разрешение между 2340х1080 и 2796х1290. В первом случае повышается детализации картинка, а второе разрешение получает получить стабильные 60 FPS.
какое-то извращение получилось
а хайпу то было
Мда, кнопки чудовищно огромные. Руки половину экрана закрывать будут.
Опыт подсказывает, что UI можно менять, как и размер кнопок
как и во всех играх на телефонах с подобным управлением в виде экранного джойстика
Г Гейминг
Хорошая игра но первая часть про Итана и Мию то есть 7-я часть мне понравилась намного больше.Жду продолжения.
серьезно? в 7 части есть только боссы но враги все одинаковые
сюжетно тоже 8 часть по интереснее будет, просто интересно стало чем 7 тебе понравилась именно
7-я страшная прям! Классический ужастик, где не хватает патронов и этот дядька Джон бегает повсюду. 8-ка на порядок красивше и разнообразнее, но почему то совсем не страшно, только эпизод с младенцем способен кровь взволновать
п.с. по совокупности 8 все же лучше!
ну у всех видимо свои взгляды на страх) меня не один резик не пугал и не будет пугать а вот младенец реально криповый был)
НЕ ну не то что прям пугает, но вот этот экшен, когда сзади неубиваемый монстр, а ты бежишь сам не понимаешь пока куда. И бабулька на кресле еще повсюду...
Умеют все такие делать, не все одинаковые гиганты в плащах
Ведроиду такое только снится))
😂😂😂
Да зачем, ведь есть GeForce NOW
Он же не работает в России с 1 октября