Хоррор Resident Evil: Village вышел в App Store и удивил игроков оптимизацией и качеством графики

Восьмая часть легендарной серии Resident Evil вышла на ПК и консолях еще в 2021 году, получив восторженные оценки от прессы и фанатов. Спустя два года компания Capcom наконец-то решила выпустить хоррор Resident Evil: Village в цифровом магазине App Store, где игра доступна для iPhone 15 Pro и iPad Pro на базе производительных чипов M1 или выше. Проект успешно покоряет новую площадку и неожиданно удивил многих пользователей качественной оптимизацией.

На данный момент рейтинг Resident Evil: Village App Store не доступен для просмотра. Тем не менее в первый день релиза хоррор попал занял 27 место в топ-30 лучших экшен игр во всем цифровом магазине. В социальных сетях, пользователи активно хвалят разработчиков из Capcom за стабильную производительность на мобильных устройствах и высокую детализацию графики.

Полный размер игры на iPhone 15 Pro составляет всего 16 ГБ, при этом игроки могут скачать бесплатную пробную версию на 8 ГБ, где доступен только пролог игры. В настройках Resident Evil: Village доступен выбор разрешение между 2340х1080 и 2796х1290. В первом случае повышается детализации картинка, а второе разрешение получает получить стабильные 60 FPS.