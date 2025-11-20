Магги Робертсон обсудила с TheGamer популярность Леди Димитреску и выразила желание вернуться к роли

Магги Робертсон, чья карьера взлетела после бомбической роли Леди Димитреску в Resident Evil Village, вновь выразила горячее желание вернуться к этому персонажу. Несмотря на относительно небольшое экранное время, ее харизматичная и властная Альсина Димитреску мгновенно стала иконой серии, принеся Робертсон заслуженную победу в номинации "Лучшая актерская игра" на The Game Awards в 2021 году.
В новом интервью TheGamer накануне церемонии The Golden Joystick Awards, которую она будет вести, актриса обсудила популярность Леди Димитреску и подтвердила, что с радостью снова воплотит образ знаменитой вампирши.
Хотела бы я вернуться к ней? Конечно, ответ на этот вопрос всегда будет "да". Есть ли у меня хоть малейшее представление о планах Capcom на ее счет? Абсолютно никаких. Я всего лишь скромная актриса. Я узнаю об этом тогда же, когда и вы.
На вопрос о том, сожалеет ли Capcom о гибели персонажа, учитывая ее продолжающуюся популярность и активное использование в маркетинге (включая недавний Summer Game Fest), Робертсон ответила дипломатично:
О, боже, я не могу говорить за них. Но для меня - разве не круто, что персонаж, который недолго был в игре, смог оказать такое огромное влияние? Это действительно позитивный момент; мы явно нашли в ней нечто особенное. Ее убили, но ей удалось собрать по-настоящему преданную армию поклонников. Мы сделали что-то правильное.
Актриса отметила, что поддерживает диалог с Capcom, особенно в свете недавних рекламных кампаний, и для нее "очень волнительно оставаться в их круге". Тем не менее, будущее Леди Димитреску для нее остается загадкой.
А это он или она?
Вполне могут возродить, Вескер 20 раз подыхал и возрождался
Она обычная плесень, там нечего возрожлать, плюс наверняка после смерти мамки плесень умерла
Там ещё 20 раз придумают, там сюжет с мёртвой точки никак не двигается
Димитреску реально запоминающийся персонаж. Не то что та серая мышь, из новой части.
Димитреску и Лёня главными персонажами сделать)))
Образ крайне запоминающися, этого не отнять.
Вообще не похожа, Димитреску и лицом и телом красивее и пышней. Сочная милфа, хоть и мёртвая.
Ну так конечно не похожа. Она подарила голос, а не лицо. Лицо подарила Хелена Манковская
может какое длс с ней запилить решатся))
по типу розы на скорую руку не уж спасибо не надо
Если её и вернут, то только на CapcomHub. В новых же играх, будут сплошь ноунеймы...
Вообще так тупо слили ее в начале игры, толком не раскрыв героя. Могли бы отойти от канона и вместо того, чтобы окончательно убивать её дали бы возможность сделать выбор: вылечить от вируса/убить. Если бы игрок выбрал вылечить, то Итан бы поглотил её вирус, стал бы сильнее, а Димитреску стала бы человеком, но с амнезией. Дочерей тоже можно было бы оставить, а толстенький Барон по обещал бы вывезти из в безопасное место и дал какую-нибудь награду за хорошую концовку в сюжете с Димитреску. Игровое время бы увеличилось, сюжет бы стал интереснее, но оно и к лучшему если это финальная "глава" Итана. Много на самом деле необычных вариантов в сюжете с этим героем можно придумать. По мне так Village самая нереализованная часть серии.