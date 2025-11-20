Магги Робертсон обсудила с TheGamer популярность Леди Димитреску и выразила желание вернуться к роли

Магги Робертсон, чья карьера взлетела после бомбической роли Леди Димитреску в Resident Evil Village, вновь выразила горячее желание вернуться к этому персонажу. Несмотря на относительно небольшое экранное время, ее харизматичная и властная Альсина Димитреску мгновенно стала иконой серии, принеся Робертсон заслуженную победу в номинации "Лучшая актерская игра" на The Game Awards в 2021 году.

В новом интервью TheGamer накануне церемонии The Golden Joystick Awards, которую она будет вести, актриса обсудила популярность Леди Димитреску и подтвердила, что с радостью снова воплотит образ знаменитой вампирши.

Хотела бы я вернуться к ней? Конечно, ответ на этот вопрос всегда будет "да". Есть ли у меня хоть малейшее представление о планах Capcom на ее счет? Абсолютно никаких. Я всего лишь скромная актриса. Я узнаю об этом тогда же, когда и вы.

На вопрос о том, сожалеет ли Capcom о гибели персонажа, учитывая ее продолжающуюся популярность и активное использование в маркетинге (включая недавний Summer Game Fest), Робертсон ответила дипломатично:

О, боже, я не могу говорить за них. Но для меня - разве не круто, что персонаж, который недолго был в игре, смог оказать такое огромное влияние? Это действительно позитивный момент; мы явно нашли в ней нечто особенное. Ее убили, но ей удалось собрать по-настоящему преданную армию поклонников. Мы сделали что-то правильное.

Актриса отметила, что поддерживает диалог с Capcom, особенно в свете недавних рекламных кампаний, и для нее "очень волнительно оставаться в их круге". Тем не менее, будущее Леди Димитреску для нее остается загадкой.