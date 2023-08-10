Мэгги Робертсон о том, как Леди Димитреску из Resident Evil Village стала иконой квир-культуры

Мэгги Робертсон, исполнительница роли Леди Димитреску из Resident Evil Village, недавно дала интервью The Gamer, в котором рассказала о том, какие изменения произошли в ее жизни, и о том, как этот персонаж стал популярен среди ЛГБТ+ сообщества.
Роль Альсина Димитреску - это первая роль Мэгги Робертсон в игровом мире, благодаря которой она получила возможность стать профессиональной актрисой в Лос-Анджелесе. Образ "восьмифутовой женщины" привлек к ней всеобщее внимание благодаря ее огромному росту и пылкому характеру, наряду с кровожадностью и безумием. К тому же Робертсон получила награду "Best in Show" в рамках TGA 2021 года.
В интервью Робертсон откровенно сказала: "Я и представить себе не могла, что Леди Димитреску так сильно заинтересует игроков, меня просто ошеломила их реакция". По мнению журналистов, успех Леди Димитреску был обусловлен еще и тем, что ее персонаж символизирует собой образ неординарной женственности на фоне множества стереотипных злодеев.
По мнению Робертсона, образ Леди Димитрескув игре расширил понятие того, что значит быть женщиной в реальном мире. И когда вы видите в игре именно таких женщин, которые без оговорок и страха добиваются своего, это не может не восхищать. Также Робертсон рассказала о еще одной необычной аудитории игры - ЛГБТ-сообществе. В этом отношении ее можно назвать "иконой гомосексуализма":
Леди Димитрескув действительно является "иконой гомосексуализма", и я думаю, что ее привлекательность заключается в том, что она не извиняется за то, что является собой, знает свою ценность и требует уважения, которого она заслуживает. Это очень интересно для часто маргинализированного сообщества (ЛГБТ+).
Кроме этого, именно Мэгги Робертсон озвучила злодейку Красную Орин в другом недавнем хите - игре Baldur's Gate 3.
Икона гомосексуализма - это леди Димитреску? Шта?
В иных местах лезбиянок тоже геями зовут
Да-да. Инновации лгбт.
Пляяя... "Европейская" Хасшаку-сама, с лицом очень привлекательной милф-модели в которой ЭТА дама отыграла только движения (и голос?). Ну такое себе достижение.
Естественно это все вкусовщина: хикки и любители больших дам - в восторге, все остальные нейтральны или хейтят.
Лицом? Она как раз на лицо то страшная. Мб если на растоянии и в тени мб она и красивая...
Хелена Манковская очень даже красивая на лицо. Не каждая в 38 лет может так выглядеть. Но опять же, вкусы у всех разные.
Я не про актрису, а про диметреску, на которую все фапали
Тогда причем тут вообще лицо
Сразу видно по жизни себя не перетруживала
а разве Димитреску вела себя как-то по-лесбийски или по-гейски в игре? чет не помню. ну иногда называла Итана грязным мужланом, но это же не от того что гг просто мужик с членом между ног, а потому что он ввалился в ее дом и все там раз**бал
Там в текстах упоминания были о ее предпочтениях.
да здесь речь не о ориентации самой Демитреску, а о том что ее характер и подача себя стала образцом для многих представителей ЛГБТ+ в реальном мире. типа многие например геи или лесби решили как и она не скрывать и стыдится себя а правильно себя подавать и быть сильными (эмоционально и психологически как минимум) и решительными. короче она воодушевила многих зашуганных квир представителей. а про ориентацию конкретно Мэгги Робертсон ничего не говорила. Про это сказал вроде сценарист игры. Он то ли в твиттере то ли в интервью сказал что она лесба. ща точно не вспомню где.
Беееее
то есть для лгбт быть сильными и не стыдиться себя - быть как Димитреску, особенно в финальной форме. я понял
Сама то поняла что сказала
ДУРА!
Ужасно
Ну хоть карьерный взлет какой
новость о димитреску утопает в минусах? кажется, фапающие на мемы хомячки, узнали из новости, что она лезба лол
И узнали мы о том, что она, ВНЕЗАПНО лесба только из таких интервью. Отличная работа, Борис.
В целом да, популярность странная, ведь Леди ни разу не красотка.
Её тупо маркетологи расхайпали.