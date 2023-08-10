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об игре
Resident Evil: Village 07.05.2021
8.6 2 144 оценки

Мэгги Робертсон о том, как Леди Димитреску из Resident Evil Village стала иконой квир-культуры

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Gruz_
Новости

Мэгги Робертсон, исполнительница роли Леди Димитреску из Resident Evil Village, недавно дала интервью The Gamer, в котором рассказала о том, какие изменения произошли в ее жизни, и о том, как этот персонаж стал популярен среди ЛГБТ+ сообщества.

Роль Альсина Димитреску - это первая роль Мэгги Робертсон в игровом мире, благодаря которой она получила возможность стать профессиональной актрисой в Лос-Анджелесе. Образ "восьмифутовой женщины" привлек к ней всеобщее внимание благодаря ее огромному росту и пылкому характеру, наряду с кровожадностью и безумием. К тому же Робертсон получила награду "Best in Show" в рамках TGA 2021 года.

В интервью Робертсон откровенно сказала: "Я и представить себе не могла, что Леди Димитреску так сильно заинтересует игроков, меня просто ошеломила их реакция". По мнению журналистов, успех Леди Димитреску был обусловлен еще и тем, что ее персонаж символизирует собой образ неординарной женственности на фоне множества стереотипных злодеев.

По мнению Робертсона, образ Леди Димитрескув игре расширил понятие того, что значит быть женщиной в реальном мире. И когда вы видите в игре именно таких женщин, которые без оговорок и страха добиваются своего, это не может не восхищать. Также Робертсон рассказала о еще одной необычной аудитории игры - ЛГБТ-сообществе. В этом отношении ее можно назвать "иконой гомосексуализма":

Леди Димитрескув действительно является "иконой гомосексуализма", и я думаю, что ее привлекательность заключается в том, что она не извиняется за то, что является собой, знает свою ценность и требует уважения, которого она заслуживает. Это очень интересно для часто маргинализированного сообщества (ЛГБТ+).

Кроме этого, именно Мэгги Робертсон озвучила злодейку Красную Орин в другом недавнем хите - игре Baldur's Gate 3.

-33
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Дед Банзай

Икона гомосексуализма - это леди Димитреску? Шта?

18
evil_capcha

В иных местах лезбиянок тоже геями зовут

1
hpi

Да-да. Инновации лгбт.

2
Kitsu-NeshKaa

Пляяя... "Европейская" Хасшаку-сама, с лицом очень привлекательной милф-модели в которой ЭТА дама отыграла только движения (и голос?). Ну такое себе достижение.

Естественно это все вкусовщина: хикки и любители больших дам - в восторге, все остальные нейтральны или хейтят.

5
evil_capcha

Лицом? Она как раз на лицо то страшная. Мб если на растоянии и в тени мб она и красивая...

-2
Kitsu-NeshKaa evil_capcha

Хелена Манковская очень даже красивая на лицо. Не каждая в 38 лет может так выглядеть. Но опять же, вкусы у всех разные.

4
evil_capcha Kitsu-NeshKaa

Я не про актрису, а про диметреску, на которую все фапали

0
Михаил Майоров evil_capcha

Тогда причем тут вообще лицо

0
Случайный Игрок Kitsu-NeshKaa

Сразу видно по жизни себя не перетруживала

0
Lazar_Demonov

а разве Димитреску вела себя как-то по-лесбийски или по-гейски в игре? чет не помню. ну иногда называла Итана грязным мужланом, но это же не от того что гг просто мужик с членом между ног, а потому что он ввалился в ее дом и все там раз**бал

3
kityara35

Там в текстах упоминания были о ее предпочтениях.

2
Megido

да здесь речь не о ориентации самой Демитреску, а о том что ее характер и подача себя стала образцом для многих представителей ЛГБТ+ в реальном мире. типа многие например геи или лесби решили как и она не скрывать и стыдится себя а правильно себя подавать и быть сильными (эмоционально и психологически как минимум) и решительными. короче она воодушевила многих зашуганных квир представителей. а про ориентацию конкретно Мэгги Робертсон ничего не говорила. Про это сказал вроде сценарист игры. Он то ли в твиттере то ли в интервью сказал что она лесба. ща точно не вспомню где.

-1
Stalker608 Megido

Беееее

-1
Lazar_Demonov Megido

то есть для лгбт быть сильными и не стыдиться себя - быть как Димитреску, особенно в финальной форме. я понял

3
dreamevil2067

Сама то поняла что сказала

ДУРА!

3
211186

Ужасно

2
Mad_cloud

Ну хоть карьерный взлет какой

0
sinmaxxx

новость о димитреску утопает в минусах? кажется, фапающие на мемы хомячки, узнали из новости, что она лезба лол

0
Кей Овальд

И узнали мы о том, что она, ВНЕЗАПНО лесба только из таких интервью. Отличная работа, Борис.

0
Олег Дудин

В целом да, популярность странная, ведь Леди ни разу не красотка.

-1
Hexagene

Её тупо маркетологи расхайпали.

0