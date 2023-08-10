Мэгги Робертсон, сыгравшая Леди Димитреску, и сама не ожидала, что её персонаж станет таким популярным ©

Мэгги Робертсон, исполнительница роли Леди Димитреску из Resident Evil Village, недавно дала интервью The Gamer, в котором рассказала о том, какие изменения произошли в ее жизни, и о том, как этот персонаж стал популярен среди ЛГБТ+ сообщества.

Роль Альсина Димитреску - это первая роль Мэгги Робертсон в игровом мире, благодаря которой она получила возможность стать профессиональной актрисой в Лос-Анджелесе. Образ "восьмифутовой женщины" привлек к ней всеобщее внимание благодаря ее огромному росту и пылкому характеру, наряду с кровожадностью и безумием. К тому же Робертсон получила награду "Best in Show" в рамках TGA 2021 года.

В интервью Робертсон откровенно сказала: "Я и представить себе не могла, что Леди Димитреску так сильно заинтересует игроков, меня просто ошеломила их реакция". По мнению журналистов, успех Леди Димитреску был обусловлен еще и тем, что ее персонаж символизирует собой образ неординарной женственности на фоне множества стереотипных злодеев.

По мнению Робертсона, образ Леди Димитрескув игре расширил понятие того, что значит быть женщиной в реальном мире. И когда вы видите в игре именно таких женщин, которые без оговорок и страха добиваются своего, это не может не восхищать. Также Робертсон рассказала о еще одной необычной аудитории игры - ЛГБТ-сообществе. В этом отношении ее можно назвать "иконой гомосексуализма":

Леди Димитрескув действительно является "иконой гомосексуализма", и я думаю, что ее привлекательность заключается в том, что она не извиняется за то, что является собой, знает свою ценность и требует уважения, которого она заслуживает. Это очень интересно для часто маргинализированного сообщества (ЛГБТ+).

Кроме этого, именно Мэгги Робертсон озвучила злодейку Красную Орин в другом недавнем хите - игре Baldur's Gate 3.