Мэгги Робертсон, сыгравшая леди Димитреску в Resident Evil Village, призналась, что эта роль изменила её жизнь. Актриса, ранее не связанная с игровой индустрией, не ожидала такого успеха, но образ аристократичной вампирши мгновенно стал интернет-сенсацией.

По словам Робертсон, участие в проекте было вызовом, и она стремилась выполнить свою работу максимально профессионально. «Я не представляла, что видеоигры могут так повлиять на карьеру. Я просто старалась не опозориться. Реакция аудитории была невероятной и изменила мою жизнь», — поделилась актриса.

Благодаря театральному опыту Робертсон придала Димитреску особый драматический оттенок. Леди использует не только свои когти и сверхъестественные способности, но и силу слов, чтобы доминировать над противниками.