По мнению Digital Foundry, Resident Evil 7 отлично смотрится на Nintendo Switch 2, но Village не совсем убедительна

Помимо Resident Evil Requiem, 27 февраля на Nintendo Switch 2 также дебютировали Resident Evil 7 и Village. Digital Foundry проанализировали обе игры и сравнили их производительность на портативной консоли с другими платформами.

Результат неоднозначен: седьмая часть описывается как отличная и удивительно качественная адаптация, в то время как Village страдает от более очевидных ограничений из-за большей технической сложности игры. В обоих случаях DLSS, как и в случае с Requiem, оказался решающим фактором.

Начиная с Resident Evil 7, версия для Switch 2 практически точно воспроизводит графику версии для PS4, с лишь незначительными отличиями: чуть менее агрессивные тени и объёмные эффекты с пониженным разрешением. В стационарном режиме игра работает примерно в разрешении 720p с масштабированием до 1080p с помощью DLSS, но при этом предлагает более чистое изображение, чем нативное разрешение 1080p на PS4 с TAA, особенно в отношении мерцающей листвы и рендеринга отражающих поверхностей. Единственный присущий игре недостаток — сильная хроматическая аберрация. Производительность отличная: стабильные 60 кадров в секунду как в стационарном, так и в портативном режиме, где разрешение падает до 432p, но DLSS, как ни странно, компенсирует это.

Ситуация меняется с Resident Evil Village, которая оказывает гораздо большее давление на аппаратное обеспечение консоли. Разрешение идентично RE7 (720p в док-станции, 432p в портативном режиме с DLSS для масштабирования до 1080p), но сложность окружения, такого как замки, деревни и большие открытые пространства, затрудняет поддержание высокой производительности. Изображение всё ещё превосходит PS4, которая, несмотря на своё родное разрешение 900p, страдает от неэффективного TAA, но возникают специфические проблемы: снег может быть почти невидимым из-за масштабирования, а туман выглядит гуще, чем в других версиях, по причинам, которые не совсем ясны. Производительность нестабильна: игра работает без ограничений и редко достигает 60 кадров в секунду, со значительными просадками в самых требовательных областях. В некоторых областях, таких как водохранилище, частота кадров может падать примерно до 40 кадров в секунду. Ситуация ухудшается в портативном режиме, где VRR-дисплей не может полностью скрыть колебания.

Digital Foundry говорит не только о PS4; они также сравнивают её с версиями для Xbox Series S: в Resident Evil 7 Switch 2 демонстрирует производительность, аналогичную консоли Microsoft, которая, однако, обеспечивает более чёткое изображение благодаря разрешению 1440p с шахматной развёрткой. В Village, однако, Series S (без трассировки лучей) достигает и поддерживает стабильные 60 кадров в секунду, в отличие от консоли Nintendo.