По словам актрисы Леди Димитреску, участие в Resident Evil Village способствовало росту ее карьеры

Мэгги Робертсон заставила половину фанатов Resident Evil Village трястись от страха (а другую половину - пускать слюну при виде кровожадного вампира ростом 9 футов 7 дюймов) в роли Леди Димитреску, главной злодейки сиквела ужастика 2021 года. Но Робертсон была совсем новичком в играх в целом, поэтому использовала свой шекспировский опыт для создания своего персонажа.

В интервью EW в составе Pixel Pack, коллектива актеров видеоигр, организованного Нилом Ньюбоном (Astarion из Baldur's Gate 3), Робертсон рассказала, что она не росла в играх и не была слишком хорошо знакома с особенностями индустрии, пока не сыграла ключевую роль в блокбастере Capcom. Согласно IMDB, до Resident Evil Village ее единственными игровыми заслугами были небольшие роли в Smite и Rogue Company.

Так что она опиралась на классический жизненный опыт, чтобы по-настоящему укусить игроков, даже не показывая клыков. «У меня есть опыт работы с Шекспиром, поэтому я привнесла много шекспировского в эту игру», - объясняет Робертсон. «В том, как она умеет выражаться, есть что-то шекспировское. Не только когти, не только ее превращение в чудовище под конец - все это наносит вред. Дело в ее словах. Ее слова действительно приносят боль».

По словам Робертсон, которая не слишком увлекалась играми, вирусность и слава, пришедшие вместе с Леди Ди, удивили ее. Все происходящее было для Робертсон «очень удивительным»:

«В то время я не представлял, что участие в видеоигре может дать мне в карьере и в жизни. Моим единственным намерением было сделать лучшую работу, которую я мог сделать, и, честно говоря, не выставить себя дураком», - говорит Робертсон. «А потом увидеть, как ее приняли зрители, было просто нереально. Это действительно изменило мою жизнь во всех возможных смыслах».

После роли Леди Димитреску в Resident Evil Village Робертсон продолжила озвучивать и захватывать движения в таких играх, как God of War: Ragnarok, Baldur's Gate 3 и других.