Похоже, после последнего обновления Resident Evil Village потеряла поддержку PS5 Pro

Resident Evil Village и Resident Evil 4 получили обновления 2 февраля. Конечно, новые обновления всегда приветствуются, особенно когда они добавляют поддержку новых языков (в данном случае, латиноамериканского испанского и польского) для текста на экране. К сожалению, поклонники Resident Evil Village также быстро заметили, что это обновление внесло серьёзную проблему: больше нет поддержки PS5 Pro.

По сообщениям пользователей в интернете, после обновления Resident Evil Village перестала поддерживать 120 Гц при игре на PS5 Pro и совместимом телевизоре. Это, очевидно, вызвало недовольство, и некоторые пользователи пытались связаться с Capcom для получения информации.

Единственный ответ, который был получен до сих пор, как вы можете видеть выше, — это общий комментарий от службы поддержки Capcom, который гласит:

Здравствуйте, спасибо за обращение в службу поддержки клиентов CAPCOM USA. Мы понимаем ваши опасения по поводу отсутствия режима высокой частоты кадров на PS5 Pro в Resident Evil Village. Мы передали ваше сообщение в соответствующий отдел для дальнейшего расследования.



Обратите внимание, что мы не можем предоставить дополнительную информацию или обновления по этому вопросу, но ваш отзыв был учтён и передан нам. Благодарим вас за то, что вы нашли время сообщить нам об этом, и за ваше понимание. С уважением, служба поддержки клиентов CAPCOM USA.

Известно лишь то, что кто-то внутри Capcom знает о проблеме, но нет гарантии, что она будет решена в ближайшее время.