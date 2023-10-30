Представлен релизный трейлер Resident Evil Village к выходу на на iPhone и iPad

Resident Evil Village от компании Capcom, вышедшая в 2021 году, теперь официально доступна в магазине приложений Apple для совместимых устройств: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и любых моделей iPad с чипсетами M1 и M2. Для игроков, не желающих платить полную стоимость за игру Resident Evil Village, в Apple App Store до 20 ноября действует специальная акция.

Авторы даже представили релизный трейлер, но с небольшой задержкой - игра была доступна для всех желающих уже с утра.

Для тех, кому интересно, никаких изменений в игре для iPhone и iPad по сравнению с ПК и консолями нет. В игру встроена собственная технология Apple MetalFX для повышения качества изображения, что позволяет добиться еще более высокой производительности в зависимости от ваших предпочтений.