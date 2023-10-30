Представлен релизный трейлер Resident Evil Village к выходу на на iPhone и iPad

Resident Evil Village от компании Capcom, вышедшая в 2021 году, теперь официально доступна в магазине приложений Apple для совместимых устройств: iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и любых моделей iPad с чипсетами M1 и M2. Для игроков, не желающих платить полную стоимость за игру Resident Evil Village, в Apple App Store до 20 ноября действует специальная акция.
Авторы даже представили релизный трейлер, но с небольшой задержкой - игра была доступна для всех желающих уже с утра.
Для тех, кому интересно, никаких изменений в игре для iPhone и iPad по сравнению с ПК и консолями нет. В игру встроена собственная технология Apple MetalFX для повышения качества изображения, что позволяет добиться еще более высокой производительности в зависимости от ваших предпочтений.
спасибо, но для кого это сделали? Фанаты прошли игру вдоль и поперек на всех платформах где она была доступна на релизе.
Да и играть с сенсорным управлением это тот еще кайф, с посредственной графикой, да и телефон горячий в руках долго не подержишь.
ps: на 0:33 фпс стремиться к 0 при выстреле в оборотня , им ваще пофиг)
Владельцы таких игровых устройств как смартфон давно уже прошли по классике, на ютубе)
Ну что значит для кого? Для тех у кого есть новый телефон и он не играл в эту часть. Почему бы не пройти его не телефоне, если есть такая возможность? Просто приятный бонус для обладателей новых iPhone, Mac, iPad.
такой дебилизм канешн. Чтобы поиграть в игру на телефоне, нужно сначала купить телефон за 150+руб и "наслаждаться"! За те-же деньги можно собрать хороший ПК с 2К моником и поиграть с отличным графоном и комфортно, либо ноут взять. Эпл уже не знает с какой стороны показать свою псевдо эксклюзивность...
прощай аккум))))
ко ко ко
та ещё "оптимизация"