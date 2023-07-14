Представлена роскошная фигурка Леди Димитреску из Resident Evil Village стоимостью 150 тыс. рублей

Prime 1 Studio начала прием предварительных заказов на свою очередную статуэтку в масштабе 1:4, представляющую собой фигурку леди Альцины Димитреску из Resident Evil Village. Фигура изготовлена из полистоуна, а ее высота составляет почти 26 дюймов или 66 см.
В классическом белоснежном платье героиня изображена сидящей на ветхом стуле, возвышающемся на небольшом каменном основании, застеленном окровавленным ковром. В одной руке она держит портсигар, в другой - бокал, в котором, возможно, находится вино или кровь. В состав делюкс-издания войдут несколько дополнительных аксессуаров, в частности, три сменные модели головы, где она изображена со злорадной ухмылкой, леденящей душу улыбкой или пронзительным взглядом исподлобья. В комплект также входят части, позволяющие заменить ее руку, держащую стакан, на длинные когти. В комплект также входит статуэтка Кристалла высотой 7 дюймов, которую игроки могут узнать по сокровищам, полученным за победу над Леди Димитреску в Resident Evil Village.
Фигура предлагается в двух вариантах: стандартном за $1399 (126 тыс.руб) и делюкс за $1649 (148 тыс. руб). Поставки двух версий ожидаются в период с октября 2024 года по январь 2025 года.
Это каким надо быть отбитым что бы 150 штук на эту херь выкинуть?
я тоже поражаюсь таким людям
Мне кажется, для каких нибудь стримеров. У них вся хата в таких фигурка.
Её вполне себе может позволить почти любой популярный игровой блогер из тех у кого больше ляма подписчиков, у них такие вещи в их сервантах и витринах коллекционные стоят что если половину этого барахла продать можно двушку в центре Москвы купить, я уже не говорю о том что некоторые те что и стримами занимаются могут зарабатывать на донатах в месяц больше чем некоторые за пол года при неплохой зарплате.
Это типа искусство и коллекционирование 21 века. Раньше картины собирали, драгоценности , а теперь фигурки .. падение нравов. Они их покупают чтобы потом когда нибудь продать дороже. Ну как с первым айфоном там или с первым компом Эппл. В принципе ничто не мешает купить какую то вещь, не распаковывать ее и оставить потомкам. Лет через 30 будет стоить дороже… правда, это не со всеми вещами работает
Ну средней руки стримере за стрим может легко заработать до 20к рублей в рф даже сегодня … с базой около 200т … теперь представим , что стримов в месяц ну 10 … это в среднем 150 к рублей… нормально? Для парня какого нить из мухосранска ? Прибавь сюда рекламу какую нить в роликах и вуаля. Однако, это работа И только на первый взгляд кажется, что все просто. Поэтому они вполне себе могут позволить не одну такую куклу, согласен
Шикарная фигурка. Покупать же мы её не будем :D
За такие деньги в полный рост должна быть и вместе с креслом.
Я бы ещё понял про секс куклу … но фигурку
Фигурка Демистеску без оголения - деньги на ветер
Тебе лет 12 что ли? Хотя я забыл, каникулы же
Боже, ты знаешь что такое сарказм? Только такой скудоумный как ты не способен это понять
88 го года а банальных вещей понять не можешь, пивасом пропил