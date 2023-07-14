Представлена роскошная фигурка Леди Димитреску из Resident Evil Village стоимостью 150 тыс. рублей ©

Prime 1 Studio начала прием предварительных заказов на свою очередную статуэтку в масштабе 1:4, представляющую собой фигурку леди Альцины Димитреску из Resident Evil Village. Фигура изготовлена из полистоуна, а ее высота составляет почти 26 дюймов или 66 см.

В классическом белоснежном платье героиня изображена сидящей на ветхом стуле, возвышающемся на небольшом каменном основании, застеленном окровавленным ковром. В одной руке она держит портсигар, в другой - бокал, в котором, возможно, находится вино или кровь. В состав делюкс-издания войдут несколько дополнительных аксессуаров, в частности, три сменные модели головы, где она изображена со злорадной ухмылкой, леденящей душу улыбкой или пронзительным взглядом исподлобья. В комплект также входят части, позволяющие заменить ее руку, держащую стакан, на длинные когти. В комплект также входит статуэтка Кристалла высотой 7 дюймов, которую игроки могут узнать по сокровищам, полученным за победу над Леди Димитреску в Resident Evil Village.

Фигура предлагается в двух вариантах: стандартном за $1399 (126 тыс.руб) и делюкс за $1649 (148 тыс. руб). Поставки двух версий ожидаются в период с октября 2024 года по январь 2025 года.