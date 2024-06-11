Продажи хоррора Resident Evil: Village официально достигли 10 миллионов копий

Знаменитая франшиза Resident Evil вновь демонстрирует свой успех, подтверждая своё превосходство в жанре хорроров. Компания Capcom объявила на своих официальных страницах, что последняя номерная часть серии — Resident Evil: Village — достигла отметки в 10 миллионов проданных копий. На это у хоррора с видом от первого лица ушло всего три года.

Официально продажи Resident Evil: Village перевалили за 10 миллионов копий по всему миру, включая продажи на ПК, консолях и мобильных платформах. В связи с этим разработчики поблагодарили игровое сообщество за поддержку и выразили надежду, что игроки продолжат внимательно следить за развитием серии в будущем.

Resident Evil: Village стала самой быстрой игрой в серии, которой удалось разойтись тиражом в 10 миллионов копий. Самыми продаваемыми проектами франшизы остаются ремейк Resident Evil 2 и Resident Evil 7, у которых более 13 миллионов проданных единиц. Однако даже им понадобилось больше времени для преодоления отметки в 10 миллионов.

К слову, на Resident Evil: Village прямо сейчас действует скидка. Игру можно купить по сниженной цене 60% в цифровом магазине Steam и возможно сейчас самый удачный момент для покупки.