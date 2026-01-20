Расширение каталога Xbox Game Pass: легендарный хоррор и новая инди-игра

Сегодня каталог подписки Xbox Game Pass пополнился двумя громкими названиями, существенно разнообразив игровую библиотеку для миллионов подписчиков. Сразу две высокооценённые игры — хоррор-шедевр Resident Evil Village и новая инди-метроидвания MIO: Memories in Orbit — стали доступны для владельцев подписок PC Game Pass, Xbox Game Pass для консолей и универсального Xbox Game Pass Ultimate. Это событие укрепляет репутацию сервиса как самого выгодного способа получать доступ к разноплановым хитовым проектам.

Появление Resident Evil Village от Capcom стало для сообщества долгожданным и предсказуемым шагом, продолжающим традицию появления блокбастеров серии в подписке. Игра предлагает погрузиться в леденящий душу сюжет об Итане Уинтерсе в атмосферном замке и его окрестностях, сочетая элементы экшена и выживания. Вторым релизом дня стала совершенно новая MIO: Memories in Orbit — стильная метроидвания от независимой студии, где игроки исследуют заброшенную космическую станцию в роли робота-исследователя, разгадывая тайны прошлого. Этот дуэт демонстрирует стратегию Microsoft по балансу между ААА-хитами и качественными инди-проектами.