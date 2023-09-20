Resident Evil Village и Genshin Impact были протестированы на iPhone 15 Pro Max ©

В ходе презентации нового iPhone 15 на прошлой неделе Apple заявила, что Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding Director's Cut и Assassin's Creed Mirage можно будет запустить на моделях Pro. По словам тех, кому удалось поиграть в Village, игра стабильно держит 30FPS без каких-либо заметных падений.

А теперь у нас появилась возможность лично убедиться в том, как работают на iPhone 15 Pro Max те или иные игры. Пользователи YouTube-канала Geek Culture потестировали смартфон в Resident Evil Village, Genshin Impact, PUBG: Mobile и Honkai: Star Rail, и результат оказался даже лучше, чем можно было ожидать.

На видео хорошо показана эффективность работы системы охлаждения смартфона. Во время игры в Resident Evil Village на протяжении 20 минут телефон нагрелся примерно на 10°C до температуры 34-39°C. Игра смотрелась так же, как на Switch, не вызывала никаких нареканий в плане производительности и практически никак не повлияла на работе аккумулятора: она снизилась со 100% до 95%.

Также комфортно себя чувствовали и другие игры, при этом iPhone 15 не сильно грелся, держась в основном в диапазоне 35-39°C. Впрочем, Honkai: Star Rail оказалась одной из самых горячих - до 40-46°C . По словам Geek Culture, несмотря на заметный скачок температуры при игре в Honkai, держать телефон в руках было вполне комфортно. В целом, iPhone 15 Pro Max отлично справляется с играми и может стать отличным дополнением к вашей игровой системе.

Продажи iPhone 15 стартуют 22 сентября. В России смартфоны появятся в начале октября.