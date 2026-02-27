Resident Evil Village и Resident Evil 7 добрались до Switch 2

Сегодня у поклонников Switch 2 настоящий праздник: на платформе появились 3 игры Resident Evil как в физическом, так и в цифровом виде. Совершенная новинка, Resident Evil Requiem, последняя часть культовой хоррор-франшизы, вышла сегодня на Switch 2 вместе со всеми другими платформами. Если этого вам недостаточно, Resident Evil 7 и Village также получили нативные порты для Switch 2.

Resident Evil 7 описывает события, описанные в отчёте об инциденте Бейкера, и служит отправной точкой для истории Итана Винтерса. Сбегите из лап безумных людей, населяющих этот сумасшедший дом.

Действие Resident Evil Village разворачивается спустя несколько лет после ужасающих событий Resident Evil 7. Как раз когда Итан и его жена начали строить свою новую жизнь вместе, их снова постигает трагедия, когда таинственная фигура наносит им неожиданный визит.