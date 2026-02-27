ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil: Village 07.05.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Зомби, Виртуальная реальность
8.7 4 184 оценки

Resident Evil Village и Resident Evil 7 добрались до Switch 2

monk70 monk70

Сегодня у поклонников Switch 2 настоящий праздник: на платформе появились 3 игры Resident Evil как в физическом, так и в цифровом виде. Совершенная новинка, Resident Evil Requiem, последняя часть культовой хоррор-франшизы, вышла сегодня на Switch 2 вместе со всеми другими платформами. Если этого вам недостаточно, Resident Evil 7 и Village также получили нативные порты для Switch 2.

Resident Evil 7 описывает события, описанные в отчёте об инциденте Бейкера, и служит отправной точкой для истории Итана Винтерса. Сбегите из лап безумных людей, населяющих этот сумасшедший дом.

Как работает Resident Evil Village на Switch 2

Действие Resident Evil Village разворачивается спустя несколько лет после ужасающих событий Resident Evil 7. Как раз когда Итан и его жена начали строить свою новую жизнь вместе, их снова постигает трагедия, когда таинственная фигура наносит им неожиданный визит.

MNM 777
KoreanLoki

Калоедам нужно есть кал и не поднимать свое рыльце с вопросами, а почему геймдев превратился в кал после 2012 года

Giggity

приятного аппетита новорег

Dim Lim

в 2012 году как раз таки чуть ли не пик игровой индустрии и другие начало десятых, что несет эта ......утка?

WerGC

свичившам в начале надо эти части пройти а потом браться за реквием