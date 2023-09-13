Resident Evil Village на iPhone 15 Pro работает со скоростью 30 кадров в секунду ©

В последние годы Apple все больше и больше внимания уделяет добавлению игровых функций в свое оборудование, в основном на компьютерах Mac. Мероприятие Apple Wonderlust Event подтвердило, что к нему присоединяется iPhone 15 Pro, а следующий флагманский смартфон Apple получит в ближайшие месяцы собственные версии AAA-игр, включая Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage и другие.

В демонстрационной версии Resident Evil Village изначально работала на iPhone 15 Pro со стабильной частотой 30 кадров в секунду. Тот факт, что Resident Evil Village, игра, выпущенная чуть более двух лет назад, изначально работает на смартфоне и не является облачной или упрощенной версией игры, впечатляет. Хотя мы не получили подтверждения о разрешении, текстуры и визуальная точность выглядели впечатляюще.

Помимо подтверждения 30 кадров в секунду, также стало известно, что Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage являются универсальными покупками. Если вы купите версию этих игр для iPhone 15 Pro, вы также сможете запускать их на iPad, а в случае Resident Evil Village и Death Stranding — на компьютерах Mac. Но есть предостережение: версии iOS, являющиеся эксклюзивными для iPhone 15 Pro, работают только на iPad/Mac с процессором Apple Silicon (например, чипом M1 или новее).

Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Death Stranding планируется выпустить на iPhone 15 Pro позднее в этом году, а Assassin's Creed Mirage выйдет где-то в первой половине 2024 года.