Resident Evil Village на iPhone 15 Pro работает со скоростью 30 кадров в секунду

В последние годы Apple все больше и больше внимания уделяет добавлению игровых функций в свое оборудование, в основном на компьютерах Mac. Мероприятие Apple Wonderlust Event подтвердило, что к нему присоединяется iPhone 15 Pro, а следующий флагманский смартфон Apple получит в ближайшие месяцы собственные версии AAA-игр, включая Resident Evil Village, Assassin's Creed Mirage и другие.
В демонстрационной версии Resident Evil Village изначально работала на iPhone 15 Pro со стабильной частотой 30 кадров в секунду. Тот факт, что Resident Evil Village, игра, выпущенная чуть более двух лет назад, изначально работает на смартфоне и не является облачной или упрощенной версией игры, впечатляет. Хотя мы не получили подтверждения о разрешении, текстуры и визуальная точность выглядели впечатляюще.
Помимо подтверждения 30 кадров в секунду, также стало известно, что Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake, Death Stranding и Assassin's Creed Mirage являются универсальными покупками. Если вы купите версию этих игр для iPhone 15 Pro, вы также сможете запускать их на iPad, а в случае Resident Evil Village и Death Stranding — на компьютерах Mac. Но есть предостережение: версии iOS, являющиеся эксклюзивными для iPhone 15 Pro, работают только на iPad/Mac с процессором Apple Silicon (например, чипом M1 или новее).
Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake и Death Stranding планируется выпустить на iPhone 15 Pro позднее в этом году, а Assassin's Creed Mirage выйдет где-то в первой половине 2024 года.
Теперь у гоев есть выбор между пк за 150к или обмылком
Производительность где-то посередине между 1030 и 1050 в смартфоне, вполне не плохо)
Вот только 1050 натив тебе не выдаст.
1050 на 2гб выдает в фулл хд около 30 кадров. Если у айфона выше разрешение, тогда да, уже может быть уровень даже 1050ti или около того.
сравнил игру на видюхе и игру порезаную под айфон
Почему порезанная? Steam Deck и ему подобные ориг крутят.
Ты думаешь яблочники заплатили разработчикам игр туефу хучу денег за особую версию? Оптимизация под процессор еще поверю, но вряд ли там прямо таки графон меняли. Это слишком дорого стоит и не имеет смысла.
Тем более в этой же новости указывают, что
Вряд ли они будут делать отдельно версию под мак, отдельно под айпад и отдельно под айфон. Скорее всего на маке будет фулл графон, на айпаде и айфоне лоу, но в фулл хд или около того.
Только спрашивается на хр*на это? Мало ПК? Консоли, свича, стим дека? Только человек который не думает головой, купит это, ради игрушек) Это абсолютно непрактичная лабуда.
В 1080 будет без апскейлеров.
в 240p
Если Габену дадут стим выпустить, дорогая портативка получится, только крутая, интересно сколько будет батарею держать, прикинь часов 7 в игре-)
iPhone всегда был и остается лучшим смартфоном в мире!!! Ведройды даже даром не возьму.
Нравится вырез слева? Такой классный, играть само удовольствие, как раз под игры сделан