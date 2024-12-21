Resident Evil Village получила текстуры высокого разрешения для персонажей и врагов

Моддер S1nonim выпустил два новых пакета HD-текстур для Resident Evil Village. Эти пакеты обновят текстуры некоторых врагов и персонажей на более качественные. Что примечательно, это не улучшенным ИИ текстуры. Вместо этого S1nonim взял текстуры, которые Capcom использовала в Model Viewer.

Как он отметил, Capcom включила высококачественные текстуры 4K/2K/1K для врагов и персонажей в Model Viewer. Однако по неизвестным причинам команда не включила эти текстуры в игру. К счастью, с этими пакетами геймеры на ПК теперь могут наслаждаться официальными текстурами более высокого качества.

Вы можете скачать пакеты здесь и здесь. Ниже вы также можете найти несколько сравнительных скриншотов.

Обратите внимание, что вам также понадобится Fluffy Mod Manager, иначе эти пакеты не будут работать. Чтобы установить их, вы можете поместить папку mods в каталог Fluffy Mod Manager modmanager\Games\RE8\Mods и включить их через Fluffy Mod.