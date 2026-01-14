Утечка: Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth и другие попадут в январскую подборку PS Plus

Пользователи PS Plus могут готовиться к появлению новых игр. Благодаря утечке информации стали известные первые игры, которые появятся в PS Plus Extra и PS Plus Premium в январе.

Сегодня, 14 января, PlayStation официально представит свои предложения PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium на январь, но до этого в сети появилась ещё одна утечка. Она произошла благодаря billbil-kun, инсайдеру, известному своей достоверной информацией о раздачах и скидках.

PS Plus Extra и PS Plus Premium на январь

Resident Evil Village (PS5 | PS4)

Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)

Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)

A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)

art of rally (PS5 | PS4)

The Exit 8 (PS5 | PS4)

PS Plus Premium на январь