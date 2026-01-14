Утечка: Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth и другие попадут в январскую подборку PS Plus

Пользователи PS Plus могут готовиться к появлению новых игр. Благодаря утечке информации стали известные первые игры, которые появятся в PS Plus Extra и PS Plus Premium в январе.
Сегодня, 14 января, PlayStation официально представит свои предложения PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium на январь, но до этого в сети появилась ещё одна утечка. Она произошла благодаря billbil-kun, инсайдеру, известному своей достоверной информацией о раздачах и скидках.
PS Plus Extra и PS Plus Premium на январь
- Resident Evil Village (PS5 | PS4)
- Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)
- Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)
- A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)
- art of rally (PS5 | PS4)
- The Exit 8 (PS5 | PS4)
PS Plus Premium на январь
- Ridge Racer
Наконец-то я Like a Dragon: Infinite Wealth и Resident Evil Village дождался. Хорошо, что не купил в своё время.
Самое время поиграть спустя 5 лет))))