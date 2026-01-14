ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil: Village 07.05.2021
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Зомби, Виртуальная реальность
8.7 4 104 оценки

Утечка: Resident Evil Village, Like a Dragon: Infinite Wealth и другие попадут в январскую подборку PS Plus

monk70 monk70

Пользователи PS Plus могут готовиться к появлению новых игр. Благодаря утечке информации стали известные первые игры, которые появятся в PS Plus Extra и PS Plus Premium в январе.

Сегодня, 14 января, PlayStation официально представит свои предложения PlayStation Plus Extra и PlayStation Plus Premium на январь, но до этого в сети появилась ещё одна утечка. Она произошла благодаря billbil-kun, инсайдеру, известному своей достоверной информацией о раздачах и скидках.

PS Plus Extra и PS Plus Premium на январь

  • Resident Evil Village (PS5 | PS4)
  • Like a Dragon: Infinite Wealth (PS5 | PS4)
  • Expeditions: A MudRunner Game (PS5 | PS4)
  • A Quiet Place: The Road Ahead (PS5)
  • art of rally (PS5 | PS4)
  • The Exit 8 (PS5 | PS4)

PS Plus Premium на январь

  • Ridge Racer
3
2
Комментарии:  2
ыпар опрао

Наконец-то я Like a Dragon: Infinite Wealth и Resident Evil Village дождался. Хорошо, что не купил в своё время.

zSpartacuSz

Самое время поиграть спустя 5 лет))))