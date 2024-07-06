Видео сравнения трассировки пути Resident Evil Village подчеркивает глобальное освещение и улучшение теней

Новое видео сравнения Resident Evil Village, опубликованное несколько часов назад, подчеркивает визуальные улучшения, которые мод трассировки пути, выпущенный ранее в этом году для всех частей серии на базе движка RE Engine, привносит в игру.
Видео сравнения, созданное MxBenchmarkPC, подчеркивает, что самые большие улучшения, которые вносит мод, — это улучшения глобального освещения и теней. Мод также улучшает отражения с трассировкой лучей, добавляя в игру больше отражающих поверхностей. К сожалению, не все идеально, так как мод не имеет шумоподавителя, что приводит к ухудшению качества изображения при разрешениях ниже 4K, и не каждая сцена в игре выглядит хорошо, что совсем неудивительно, учитывая, что игра не была создана с учетом трассировки пути.
Resident Evil Village доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Игра вышла в конце прошлого года для определенных моделей iPhone и iPad.
Невероятная разница в картинке стоящая всех 100 фпс
зато тени от забора крутые!
Я максимум готов пожертвовать для такой картинки 15-20фпс и не более того
Сейчас бы по одному скрину ,оценивать глобальные изменение ,да и в принцыпе лучше на средних играть,разница ж с ультрами минимальна,а в игре главное сюжет,а графа и не нужна,особенно ели у тебя 1060)))
Эти изменения не стоят такого количества кадров) Технология сырая или мы еще не готовы для ее реализации в полной мере)
Или наши кошельки "не готовы"
Хрен с той стоимостю оборудования, если даже топ видеокарты задыхаются от этой технологии то ее нужда отпадает в реальном использовании.
Че за бред, убрали тени потом включили через задницу типа ртх и это не вероятная разница?
Конечно, а ты как хотел?В сказку попал?Надо же потом 5090 протолкнуть тыс за 3-4 зелени
Ну так-то РТХ и добавляет правильно рассчитанные динамические тени от более большого количества объектов. Ну и конечно, РТХ работает с освещением и отражениями.
Передовые технологии 😁 как уничтожить фпс в хлам за 1 клик
Хорошая технология, только жрёт дофига, падение фпс в 3 раза
Технология для обладателей топовых видео карточек)
Как по мне, в этой игре и своего освещения хватает за глаза. Трассировка ей явно не нужна
оффициально добавить не думали?) моды шмоды
Как правило, действительно хорошее и качественное, дешёвым не бывает (в данном случае это про FPS), и это нормально, хоть и не приятно порой для осознания. А трассировка пути - это действительно шикарная и дюже правильная технология и то, что она кушает от пуза это логично (если человек понимает как работает эта технология), но то, что уже сейчас можно на домашней машине, а не на суперкомпьютере, при наличии возможности по деньгам, играть в игры с трассировкой пути, потрясающая возможность.
Трасировка не нужна, смирис.
Как и 4к, 1080р и 3Д графика в своё время. Ну-ну...