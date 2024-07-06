Видео сравнения трассировки пути Resident Evil Village подчеркивает глобальное освещение и улучшение теней

Новое видео сравнения Resident Evil Village, опубликованное несколько часов назад, подчеркивает визуальные улучшения, которые мод трассировки пути, выпущенный ранее в этом году для всех частей серии на базе движка RE Engine, привносит в игру.

Видео сравнения, созданное MxBenchmarkPC, подчеркивает, что самые большие улучшения, которые вносит мод, — это улучшения глобального освещения и теней. Мод также улучшает отражения с трассировкой лучей, добавляя в игру больше отражающих поверхностей. К сожалению, не все идеально, так как мод не имеет шумоподавителя, что приводит к ухудшению качества изображения при разрешениях ниже 4K, и не каждая сцена в игре выглядит хорошо, что совсем неудивительно, учитывая, что игра не была создана с учетом трассировки пути.

Resident Evil Village доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One. Игра вышла в конце прошлого года для определенных моделей iPhone и iPad.