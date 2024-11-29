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Resistance: Fall of Man 14.11.2006
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика , Кооператив
7.9 89 оценок

Isomniac дарит подписчикам PS Plus трилогию Resistance и многое другое в честь 30-летия компании

Gruz_
Новости

Insomniac Games отмечает свое 30-летие специальной коллекцией игр, которая стала доступна для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium. Кроме того, студия поблагодарила геймеров за их многолетнюю поддержку.

Что же касается самой подборки, то здесь игрокам предлагаются классические игры от Insomniac Games, включая трилогию Resistance, причем в две из них теперь можно играть в облаке с помощью стриминга (в поддерживаемых регионах), а это значит, что Resistance: Fall of Man и Resistance 2 впервые будут доступны на PlayStation 5.

Стоит отметить, что Insomniac Games не раскрыла полный список игр, включенных в сборник - хотя один из пользователей все же показал игры, доступные, как минимум, в его регионе. Среди них - Ratchet Clank: Rift Apart (2021) и экшен Marvel's Spider-Man: Miles Morales (2020).

Возможно, состав варьируется в зависимости от региона, что может объяснить отсутствие подробностей об играх. Тем не менее, студия официально отметила свое 30-летие и вспомнила о своих классических играх.

Напомним, что в настоящее время Insomniac Games работает над многообещающим экшеном Marvel's Wolverine, который наверняка станет достойным продолжением более чем 30-летней истории студии.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Диванный Боец

Лучше бы этой серии подарили ремейки/ремастеры, а не по 20 кругу тлоу и хорайзен перевыпускали

11
PICTURE ORGANIC

Так это подарок навсегда, как в базовом PlayStation Plus или со временем эти игры исчезнут из моей библиотеки?

-1
Vinzed

Не понял, какой Sunset Overdrive ? Это только что анонс был?

-2
ugf16349

Копировать и вставить не проверяя. Это такая практика создания статьи/новости.

1
Юрий Пенкин

а sunset overdrive так и остался эксклюзивом бокса, ради этой игры брали бандл xbox one s

-3
crim11

на комп же есть

1
ugf16349

Ты таблетки пропил? Она есть в стиме.

1