Isomniac дарит подписчикам PS Plus трилогию Resistance и многое другое в честь 30-летия компании

Insomniac Games отмечает свое 30-летие специальной коллекцией игр, которая стала доступна для подписчиков PlayStation Plus Extra и Premium. Кроме того, студия поблагодарила геймеров за их многолетнюю поддержку.

Что же касается самой подборки, то здесь игрокам предлагаются классические игры от Insomniac Games, включая трилогию Resistance, причем в две из них теперь можно играть в облаке с помощью стриминга (в поддерживаемых регионах), а это значит, что Resistance: Fall of Man и Resistance 2 впервые будут доступны на PlayStation 5.

Стоит отметить, что Insomniac Games не раскрыла полный список игр, включенных в сборник - хотя один из пользователей все же показал игры, доступные, как минимум, в его регионе. Среди них - Ratchet Clank: Rift Apart (2021) и экшен Marvel's Spider-Man: Miles Morales (2020).

Возможно, состав варьируется в зависимости от региона, что может объяснить отсутствие подробностей об играх. Тем не менее, студия официально отметила свое 30-летие и вспомнила о своих классических играх.

Напомним, что в настоящее время Insomniac Games работает над многообещающим экшеном Marvel's Wolverine, который наверняка станет достойным продолжением более чем 30-летней истории студии.