Вся трилогия Resistance получила нативные ПК-порты - вышли бета-версии с DLSS, FSR и поддержкой 4K

Энтузиасты продолжают переносить консольные эксклюзивы PlayStation на ПК. На этот раз разработчик под псевдонимом ReptilianBrain112 объявил о выпуске публичных бета-версий нативных портов всей трилогии Resistance, созданной студией Insomniac Games. Теперь Resistance: Fall of Man, Resistance 2 и Resistance 3, ранее выходившие исключительно на PlayStation 3, получили неофициальные версии для Windows.

Все три проекта используют технологию статической рекомпиляции. Оригинальный код игр, предназначенный для процессора Cell консоли PlayStation 3, преобразуется в C/C++ и компилируется для современных компьютеров. Благодаря этому основной игровой код выполняется непосредственно на ПК, без необходимости эмулировать центральный процессор консоли.

При этом для обработки графики применяются разные решения. Первая Resistance использует собственный рендерер Direct3D 12, тогда как вторая и третья части задействуют модифицированный Vulkan-рендерер эмулятора RPCS3, встроенный непосредственно в порт.

Разработчик уже реализовал немало современных возможностей. Среди них поддержка разрешения вплоть до 4K, повышенная частота кадров, сверхширокие мониторы, NVIDIA DLSS, AMD FSR 3.1 и Intel XeSS 2. Также предусмотрены генерация кадров, HDR, управление с помощью клавиатуры и мыши, переназначение клавиш и поддержка контроллеров Xbox и PlayStation.

Отдельного внимания заслуживает предварительная компиляция шейдеров. По словам автора, она позволяет подготовить необходимые графические данные ещё до запуска игры, благодаря чему можно избежать характерных подтормаживаний во время прохождения.

Для установки предусмотрена специальная программа, которая автоматически подготавливает инструменты и собирает порт на компьютере пользователя. При этом разработчик не распространяет сами игры: для запуска необходимы собственные совместимые копии оригинальных версий с PlayStation 3.

Впрочем, пока все три порта находятся на ранней стадии тестирования. В Resistance: Fall of Man разработчик проверил кампанию до уровня Cheddar Gorge, в Resistance 2 — только начальные миссии в Исландии, а в Resistance 3 — вступление и начало уровня Haven. Полное прохождение ни одной из игр пока не подтверждено.

Кроме того, некоторые технологии, включая DLSS и генерацию кадров, работают экспериментально и могут вызывать графические артефакты. Разработчик предупреждает о возможных ошибках, падениях производительности и несовместимости с отдельным оборудованием.

Первые публичные бета-версии уже доступны на GitHub под номером 0.2.0. Автор приглашает пользователей тестировать проекты и сообщать об обнаруженных проблемах, чтобы постепенно довести все три игры до стабильного состояния.