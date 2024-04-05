Bend Studio выпустит обновление для классики PSP - Resistance: Retribution. Создатели рассказали, что будет добавлено

Bend Studio ответила на запросы игроков. Resistance: Retribution, классика PSP, получит обновление, а вместе с ним и некоторые новые вещи.

Sony регулярно пополняет библиотеку классических игр, которая доступна всем обладателям подписки PlayStation Plus Premium. Одна из новых игр, добавленных в последние месяцы, — это Resistance: Retribution. Игра была создана Bend Studio и выпущена на PSP в 2009 году. Недавно игроки PlayStation 4 и PlayStation 5 смогли испытать эту классику благодаря эмуляции.

Resistance: Retribution была выпущена на PS4 и PS5, однако игроки заметили, что в игре нет режима Infected. Создатели Days Gone не остались равнодушными к комментариям игроков и решили подготовить обновление, которое добавит в игру этот режим. Кроме того, будут добавлены дополнительные трофеи и исправлены мелкие ошибки в игре.

С тех пор, как в феврале Resistance: Retribution появилась в каталоге PlayStation Plus Classics, мы были рады видеть, что так много игроков вновь знакомятся с этой классикой от Bend Studio. Все это время мы следим за вашими отзывами, чтобы вы могли в полной мере насладиться Resistance: Retribution на PlayStation 4 и PlayStation 5. Ниже вы можете прочитать информацию о предстоящем обновлении, которое выйдет на следующей неделе.

Добавят режим «Зараженные» в Resistance: Retribution, о чем мы очень просили.

Добавят пакет трофеев DLC для режима «Зараженный» (три трофея).

Исправят некоторые ошибки

Bend Studio подробно описывает, что включает в себя добавление режима «Зараженный».

Играя в режиме «Зараженный», Джеймс Грейсон будет носить черный костюм Призрака со светящимися химерическими глазами. Грейсон получит восстанавливаемое здоровье и способность дышать под водой. Кроме того, вы найдете больше разведывательной информации (предметы коллекционирования) и новое оружие. Подсказка: это HE.44 Magnum.