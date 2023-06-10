Состоялся анонс сюжетной ролевой гоночной игры Resistor ©

Mad Max встречает Fast X в этой захватывающей гоночной игре с сюжетом, которую называют CA-RPG

Resistor - это совершенно новая ролевая игра, основанная на эпических автомобильных гонках с авариями, трюками и множеством взрывов в стиле Burnout.

Только что анонсированная на летней выставке Future Games Show Summer Showcase Powered by Intel, вы играете за Астера, молодого гонщика, который стремится заработать билет, чтобы получить постоянное гражданство в одном из городских мегаполисов, оставшихся на Земле 2060 года, и получить медицинскую помощь, в которой срочно нуждается его мать.

Этот билет можно получить, только участвуя в ежегодном гоночном турнире, организованном одной из самых могущественных корпораций мира. Этот турнир включает в себя серию скоростных смертельных гонок, в которых вам придется выполнять безумные трюки и участвовать в боях на автомобилях.

Как и следовало ожидать из такого описания, речь идет как о том, чтобы выиграть билет мечты, так и о том, чтобы разрушить систему, тем более что правда об этих мегаполисах может оказаться не такой уж идиллической, как это преподносят корпорации.

За пределами гонок в Resistor есть открытый мир, который можно исследовать, где вы найдете множество персонажей, с которыми можно подружиться и обратиться за помощью, чтобы создать свою команду. К тому же, помогая им, вы можете повысить свою репутацию. В Resistor есть несколько концовок, так что управление отношениями и ваши успехи действительно имеют значение.

Конечно, вы также можете настраивать свою одежду и автомобиль по своему вкусу, потому что вы должны хорошо выглядеть, когда побеждаете.

Resistor пока не имеет даты выхода, но она выйдет на ПК через Steam и Epic, Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X. Вы можете заказать игру на Steam прямо сейчас, чтобы быть в курсе событий этой гоночной RPG.