Анна Деметриу и другие: представлен актерский состав Resonance: A Plague Tale Legacy

Разработчики из Asobo Studio представили полный актерский состав приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy. Главную роль Софии вновь исполнит Анна Деметриу — она подарит героине голос и движения в сессиях захвата движений (motion capture). Сюжет новой игры развернется за 15 лет до событий Requiem и детально раскроет прошлое полюбившейся фанатам контрабандистки.

Также в каст вошли Лиза Деламар (Лени) и Бенджамин Хомвуд (Фаро). Персонажа Ирен создавали сразу два человека: актриса Чипо Чанг отвечала за озвучку, а Алекс Мартин — за анимацию движений.

Приквел A Plague Tale про Софию станет совершенно новой главой франшизы и принесет серьезные изменения в геймплей. Разработчики откажутся от привычного упора на скрытное прохождение, сместив акцент со стелс-механик в сторону экшена, динамичных сражений, исследования мира и мифологических загадок по мотивам легенд о Минотавре.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy намечен на 27 августа 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S.