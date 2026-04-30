Asobo Studio намекнула на скорый релиз Resonance: A Plague Tale Legacy

Студия Asobo Studio сообщила, что Resonance: A Plague Tale Legacy находится на финальной стадии разработки. В проекте завершаются последние этапы — запись озвучки и работа над музыкальным сопровождением, а релиз, по словам команды, уже «не за горами».

Одним из главных отличий станет переработанный геймплей. В отличие от прошлых частей, акцент смещён в сторону более активных сражений: игроки смогут использовать холодное оружие и систему парирования, что заметно ускорит темп игры.

Изменения коснутся и головоломок — они станут сложнее и будут строиться вокруг механик взаимодействия со светом с помощью древнего артефакта. Параллельно усиливается и атмосфера: разработчики добавили постоянное ощущение угрозы, которое будет сопровождать игрока на протяжении исследования локаций.