Asobo Studio заняла твёрдую позицию против использования генеративного ИИ в разработке игр

Продюсер Эрик Шор заявил, что это решение является осознанным, подчеркнув, что небольшим командам не нужен ИИ для создания успешных игр.

Мы его не используем; мы этого не хотим. Это наш выбор,

- заявил Шор.

Французская студия, известная по играм A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, обычно работает с командами численностью от 40 до 70 человек. Вместо того чтобы полагаться на инструменты ИИ, Asobo делает ставку на креативность, сильное повествование и традиционные методы разработки.

По словам Шора, успех студии основан на оригинальных идеях и полностью человеческом творческом процессе.

В Asobo считают, что сохранение ключевой роли художников, сценаристов и разработчиков в процессе производства помогает сохранять уникальную идентичность её игр.