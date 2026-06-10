Asobo Studio заняла твёрдую позицию против использования генеративного ИИ в разработке игр

Продюсер Эрик Шор заявил, что это решение является осознанным, подчеркнув, что небольшим командам не нужен ИИ для создания успешных игр.
Мы его не используем; мы этого не хотим. Это наш выбор,
- заявил Шор.
Французская студия, известная по играм A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem, обычно работает с командами численностью от 40 до 70 человек. Вместо того чтобы полагаться на инструменты ИИ, Asobo делает ставку на креативность, сильное повествование и традиционные методы разработки.
По словам Шора, успех студии основан на оригинальных идеях и полностью человеческом творческом процессе.
В Asobo считают, что сохранение ключевой роли художников, сценаристов и разработчиков в процессе производства помогает сохранять уникальную идентичность её игр.
Молодцы ))
В мире, где игры превращаются в бездушный конвейер, ручная работа скоро станет деликатесом, за который геймеры будут готовы доплачивать.
*Аше Шарме это не понравилось*
А толку? Вас кринжовая героиня, которая в прошлой игре не заметила в сотне метров за кармой своей лодочки вражеский корабль огромный корабль и боится высоты. Капитанка, пиратка и контрабандистка, на минуточку, блин.
Как же это надоело! А я вот тоже не использую генеративный ИИ, я всегда считал что успех основан на простых человеческих возможностях. И в работе я его не использую, всё сам делаю,ага. Сижу и смотрю как ИИ рутину может делать с легкостью, но гоню от себя эти мысли, а то кто-нибудь узнает что я ИИ пользовался и... и ничего мне за это не будет. Ну серьезно, никто в здравом уме не будет отказываться от такого инструмента, а публике можно что угодно говорить.