Авторы Resonance: A Plague Tale Legacy поделились деталями сюжета и его связи с мифами

Французская студия Asobo Studio совместно с издательством Focus Entertainment опубликовала 3 дневник разработки своего грядущего приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy. Свежий материал под названием Into The Myth раскрывает подробности производственного процесса и знакомит игроков с источниками вдохновения сценаристов. В настоящий момент команда занимается финальной полировкой проекта, исправлением последних технических ошибок, а также подготовкой переводов и озвучки на различные языки.

Сюжетная линия этого самостоятельного спин-оффа разворачивается за 15 лет до событий оригинальной дилогии и рассказывает историю молодой контрабандистки Софии. Главная героиня держит путь к затерянному в Средиземном море легендарному острову, чтобы раскрыть тайну древнего проклятия. Нарратив поднимет привычные для франшизы темы преданности, семейных уз и предательства, а ключевым элементом местной мифологии станет переосмысленная история о Тесее, лабиринте и Минотавре.

Игровой процесс предложит пользователям исследовать живописные локации, созданные под сильным влиянием исторической архитектуры Венеции и средиземноморской культуры. Разработчики спрятали огромное количество секретов и сюрпризов для давних поклонников серии, которые помогут глубже понять устройство этой игровой вселенной. Игрокам предстоит разгадывать пространственные головоломки, скрытно обходить опасных противников и столкнуться лицом к лицу с мифическим чудовищем.

Свежий дневник разработчиков также сопровождается публикацией подборки новых концепт-артов и внутриигровых скриншотов с демонстрацией основных локаций. Авторы пообещали продолжить делиться интересными подробностями создания проекта в следующих выпусках, которые будут выходить регулярно вплоть до самого релиза. Команда активно призывает игровое сообщество оставлять свои комментарии и делиться теориями касательно сюжета на официальном форуме игры.

Официальный релиз Resonance: A Plague Tale Legacy запланирован на 27 августа 2026 года, а в цифровых магазинах уже открылись предварительные заказы. Сюжетное приключение будет полноценно доступно пользователям на персональных компьютерах, а также на игровых консолях PlayStation 5 и Xbox Series.