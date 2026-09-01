Действие следующей части A Plague Tale может развернуться в наши дни и походить на The Last of Us

Студия Asobo Games, подарившая игрокам мрачную средневековую дилогию A Plague Tale, не исключает появления будущей части серии в декорациях наших дней. По словам разработчиков, вдохновением для такого шага послужила культовая игра Naughty Dog - The Last of Us.

В интервью порталу TechRadar Gaming на Gamescom создатели Resonance: A Plague Tale Legacy ответили на вопрос, который, судя по всему, им задают чаще всего: увидят ли мы игру серии в современном сеттинге? И ответ оказался обнадеживающим. Как заявила ведущий сценарист Кароль Анн Баньюльс:

Лично я считаю, что это было бы здорово.

Актриса Анна Деметриу, воплотившая образ Софии в последнем спин-оффе, также поддержала эту идею:

Это одна из тех тем, о которых меня спрашивают постоянно. И я бы очень хотела увидеть, как все это будет выглядеть в наши дни.

Баньюльс прямо связала такое решение с влиянием The Last of Us, отметив, что игра Naughty Dog стала для команды серьезным ориентиром:

Да, это было бы похоже на The Last of Us, потому что она была для нас большим вдохновением.

Ключевую роль в возможном переносе действия в современность может сыграть Прима Макула - древнее проклятие, которое преследует главных героев на протяжении всей серии. Деметриу считает, что этот мистический элемент органично впишется в любую эпоху, включая XXI век:

Макула - это нечто фантастическое. Было бы очень интересно посмотреть, как она проявит себя в современном мире.

Пока что Asobo Games не подтверждала разработку новой полноценной игры в современном сеттинге. Однако то, что такая идея всерьез обсуждается внутри студии, дает поклонникам надежду на неожиданный и смелый поворот для франшизы.