Для запуска физического издания Resonance: A Plague Tale Legacy требуется загрузка

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа. Игра получит физические издания для PS5 и Xbox Series, однако владельцам консоли Microsoft, судя по всему, не удастся запустить игру исключительно с диска.

В социальных сетях разработчики опубликовали видео с распаковкой физической версии для Xbox Series. На коробке можно заметить предупреждение: «Требуется загрузка контента». Судя по всему, на диске отсутствуют все данные, необходимые для первого запуска, поэтому после установки потребуется подключение к интернету.

Пока неизвестно, касается ли это исключительно версии для Xbox Series или аналогичное ограничение будет присутствовать и на PS5. Впрочем, есть в ролике и более забавный момент: автор видео пытается вставить диск в Xbox Series X не той стороной.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа на PS5, Xbox Series и ПК.