Для запуска физического издания Resonance: A Plague Tale Legacy требуется загрузка

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа. Игра получит физические издания для PS5 и Xbox Series, однако владельцам консоли Microsoft, судя по всему, не удастся запустить игру исключительно с диска.
В социальных сетях разработчики опубликовали видео с распаковкой физической версии для Xbox Series. На коробке можно заметить предупреждение: «Требуется загрузка контента». Судя по всему, на диске отсутствуют все данные, необходимые для первого запуска, поэтому после установки потребуется подключение к интернету.
Пока неизвестно, касается ли это исключительно версии для Xbox Series или аналогичное ограничение будет присутствовать и на PS5. Впрочем, есть в ролике и более забавный момент: автор видео пытается вставить диск в Xbox Series X не той стороной.
Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа на PS5, Xbox Series и ПК.
обожаю когда на ПГ в новости рассказывают о видео, которого нет в посте
эх вот и дожили. а ведь когда-то, совсем недавно, мы ржали над тем как дискеты пробовали впихнуть неправтльно и мяли их.