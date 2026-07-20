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Resonance: A Plague Tale Legacy 27.08.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.4 104 оценки

Focus Entertainment показала локации Resonance: A Plague Tale Legacy в новом трейлере

monk70 monk70

Focus Entertainment опубликовала новый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy, посвящённый локациям, которые игрокам предстоит посетить во время путешествия.

Видео демонстрирует сразу несколько ключевых мест: уютный лагерь, таинственный остров, живописную Венецию, а также более мрачные и тревожные области, где явно не обойдётся без привычной для серии атмосферы опасности и ужаса.

Разработчики подчёркивают, что путешествие проведёт игроков через самые разные окружения — от солнечных прибрежных пейзажей до жутких подземелий и руин, скрывающих множество тайн.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Трейлеры 5
13
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
DemandingRufus

Путешествие проведёт игроков через уйму унылых головоломок, некоторые главы почти целиком состоят из них.

5
ZikZrad
Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет в 2027 году

Выйдет в этом году, 27 августа ....

1