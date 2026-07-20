Focus Entertainment показала локации Resonance: A Plague Tale Legacy в новом трейлере

Focus Entertainment опубликовала новый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy, посвящённый локациям, которые игрокам предстоит посетить во время путешествия.

Видео демонстрирует сразу несколько ключевых мест: уютный лагерь, таинственный остров, живописную Венецию, а также более мрачные и тревожные области, где явно не обойдётся без привычной для серии атмосферы опасности и ужаса.

Разработчики подчёркивают, что путешествие проведёт игроков через самые разные окружения — от солнечных прибрежных пейзажей до жутких подземелий и руин, скрывающих множество тайн.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.