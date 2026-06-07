Меньше хоррора, больше экшена в духе Tomb Raider: анонсирован приквел Resonance: A Plague Tale Legacy

На прошедшей масштабной презентации Xbox Games Showcase 2026 состоялся официальный показ новой игры в полюбившейся многим мрачной вселенной. Студия-разработчик представила первый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy — сюжетного приквела, который значительно сместит привычные акценты серии.

На этот раз в центре внимания окажется не история уязвимых Амиции и Гуго, а сольное приключение харизматичной контрабандистки Софии, знакомой фанатам по A Plague Tale: Requiem. Смена протагониста кардинально повлияла на геймплейный ритм. София гораздо лучше обучена постоять за себя в открытом бою, из-за чего игра отходит от устоявшихся канонов «хоррора о беспомощности», присущих первым двум частям. Героине предстоит столкнуться со смертельными испытаниями, разгадывать тайны и пробираться через заброшенные древние храмы. Благодаря таким локациям и возросшей динамике проект вызывает сильные ассоциации с приключенческими играми в стиле Tomb Raider.

Официальный релиз Resonance: A Plague Tale Legacy запланирован уже на это лето — игра выйдет 27 августа. Проект заявлен для Xbox Series X|S и ПК, а также традиционно пополнит каталог подписки Xbox Game Pass прямо в день запуска.

В представленных материалах полностью отсутствует упоминание версии для PlayStation 5. Ни студия, ни издатель пока не комментировали этот момент. Вполне вероятно, что игра будет временным консольным эксклюзивом, поэтому до платформы от Sony игра доберется лишь спустя некоторое время после основного релиза.