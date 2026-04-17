Минойский арсенал и каналы Венеции: раскрыты детали физического издания Resonance: A Plague Tale Legacy

Resonance: A Plague Tale Legacy — один из самых интригующих проектов, запланированных на 2026 год. На этот раз студия Asobo решила увести франшизу в новом направлении: сюжет оставит позади историю Амиции и Гуго, чтобы сфокусироваться на Софье. Смена главной героини обещает свежий взгляд на геймплей и иную атмосферу, что было заметно уже по первым анонсам.

География приквела станет значительно шире: в своих странствиях Софья выйдет далеко за границы острова Минотавра и посетит величественную Венецию. Игрокам откроется полная свобода перемещения по городу — от скрытных вылазок в запутанных переулках до паркура по крышам зданий и навигации по знаменитым венецианским каналам.

Кроме того, в сети появилась информация о специальном наборе за 60 долларов, который включает эксклюзивное DLC Heritage Pack для физических изданий. В состав этого издания вошли:

Бронзовый минойский меч с уникальными боевыми свойствами.

Кулон Алека — семейная реликвия, подарок отца Софьи, который повышает шансы нахождения редких оберегов во время путешествия.

События Resonance развернутся за 15 лет до начала A Plague Tale: Requiem. Появление таких подробностей о бонусах и локациях указывает на то, что полноценный трейлер и оглашение точной даты релиза в 2026 году ожидаются совсем скоро.