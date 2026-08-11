На прохождение Resonance: A Plague Tale Legacy уйдёт от 15 до 20 часов

Resonance: A Plague Tale Legacy — третье приключение в серии A Plague Tale от Asobo Studio, выход которого ожидается 27 августа 2026 года. Resonance является приквелом к ​​первым двум играм и ставит нас в роль контрабандистки Софии.

Новая главная героиня, новый сюжет и новый подход к игровому процессу Если первые две части А Plague Tale были в основном сосредоточены на скрытном прохождении, то приквел значительно более динамичен. Но как долго эта игра сможет нас увлечь?

Длительность прохождения сюжета составит от 15 до 20 часов. Эта информация взята из превью, опубликованного Shacknews. Таким образом, по продолжительности сюжета Resonance: A Plague Tale Legacy находится между A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem.

Продолжительность прохождения первых двух частей по данным Howlongtobeat.com:

A Plague Tale: Innocence — в среднем 11 часов

A Plague Tale: Requiem — в среднем 17 часов

История Resonance: A Plague Tale Legacy начинается за 15 лет до событий двух предыдущих частей. В роли Софии вы будете пробиваться не через средневековую Францию, а через греческий остров Минотавра.

Вместо того чтобы незаметно пробираться мимо врагов, как в первых двух приключениях, вы будете в основном сражаться с ними напрямую. София — превосходный боец, виртуозно владеющая мечом и кинжалом. Кроме того, вы будете использовать прицельные удары ногами для атаки противников, а для защиты полагаться на блоки, контратаки и уклонения.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа на PS5, Xbox Series X/S и ПК.