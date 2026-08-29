Насмотрелись "Одиссеи" Нолана? В Resonance: A Plague Tale Legacy греки стали африканцами, а мужчины-герои - женщинами

Вокруг Resonance: A Plague Tale Legacy разгорелось обсуждение из-за изображения персонажей греческой мифологии. Поводом стал опубликованный на Reddit скриншот с Дедалом и Тесеем. Игроки обратили внимание на внешность Дедала, которого в игре представили чернокожим, а также на то, что Тесей изображён женщиной.

Пользователи Reddit встретили такое переосмысление крайне негативно. В комментариях разработчиков обвиняют в том, что они намеренно изменяют внешность и пол известных персонажей ради современной повестки. Особое возмущение вызвал Дедал: игроки напоминают, что в классической мифологии он является легендарным афинским мастером, архитектором и изобретателем, построившим Лабиринт для царя Крита Миноса. Тесей же — сын афинского царя и герой, победивший Минотавра.

Часть пользователей задаётся вопросом, почему европейских персонажей можно настолько свободно переосмысливать, и сравнивает это с тем, как современные фильмы и игры относятся к героям других культур. В комментариях звучат обвинения в двойных стандартах: участники обсуждения считают, что подобная замена внешности или пола вызвала бы гораздо более острую реакцию, если бы речь шла о персонажах другой культурной традиции.

Другие пользователи, впрочем, отмечают, что проблема для них не только в расе или поле персонажей. Они считают, что разработчики берут хорошо известных героев греческой мифологии, но затем настолько меняют их образы, что возникает вопрос: зачем вообще использовать имена и истории Дедала и Тесея, если от традиционных представлений можно отказаться настолько далеко.

При этом Asobo Studio действительно сознательно использует греческую мифологию. В официальном материале разработчики подробно пересказывают историю Минотавра, Дедала и Тесея, а затем объясняют, как адаптировали её для Resonance.

Однако игра не претендует на точную реконструкцию Древней Греции. Действие древней линии происходит примерно за 2000 лет до нашей эры, во времена минойской цивилизации. Разработчики называют Тесея состоятельным представителем минойской цивилизации и говорят, что хотели не копировать существующие представления об эпохе, а переосмыслить их через «минойскую призму»

Именно это объяснение не убеждает всех игроков. Для критиков проблема заключается не столько в исторической точности мира игры, сколько в том, что Asobo использует конкретных персонажей греческой мифологии, одновременно радикально меняя их привычный внешний образ.

Для создания мира игры Asobo изучала реальные минойские объекты, включая Кносс и Акротири, использовала греческие ландшафты и одновременно смешивала минойские элементы с более поздними греческими и римскими влияниями.