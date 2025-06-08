Новая глава трагедии: представлен дебютный трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy

Asobo Studio и Focus Entertainment официально представили Resonance: A Plague Tale Legacy — приквел к успешной серии игр о борьбе с проклятием и человеческой жестокостью. Анонс состоялся на Xbox Games Showcase, а сама игра выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S, включая запуск в Game Pass.
События разворачиваются за 15 лет до оригинальной дилогии. Главная героиня — София, независимая и дерзкая грабительница, уже знакомая поклонникам по A Plague Tale: Requiem. Игрокам предстоит пройти опасный путь, полный угроз, моральных выборов и драматических моментов.
Трейлер демонстрирует знакомую атмосферу и игровой процесс, включающий скрытность, крафт и сюжетную подачу в духе The Last of Us. Серия сохраняет свою кинематографичность и мрачное очарование, открывая новую страницу в истории Plague Tale.
Ждал конец сюжетка Амиции и Гюго, но тут вырисовывается спин-офф вероятно
А вторая часть для чего выходила?)
Так во второй части открытый финал как бы. События в третьей должны проходить +/- в наши дни
Нет там открыого финала. Либо Амиция убивает Кузю, либо Лука.
ждеееееееееееееем. хотя непонятно о чем игра будет - история брата и сестры закончена.
Ага, видимо вообще левый сюжет просто в их лоре, крыс я так понимаю не будет)
НАФИГА?
Даешь продолжение!
Опять дочь гоев прошлым.
что они задумали с лабиринтом минотавра?
гг похожа на Натали Портман
Назвали Резонанс, а по сути это симулятор пряток в траве и тяжелого дыхания, растянутый до 2026 года.
A Plague Tale: Resonance — спин-офф серии о пиратке Софии.
Действие развернется за 15 лет до событий Requiem. Релиз игры состоится в 2026 году