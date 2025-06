Новая глава трагедии: представлен дебютный трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy

Asobo Studio и Focus Entertainment официально представили Resonance: A Plague Tale Legacy — приквел к успешной серии игр о борьбе с проклятием и человеческой жестокостью. Анонс состоялся на Xbox Games Showcase, а сама игра выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S, включая запуск в Game Pass.

События разворачиваются за 15 лет до оригинальной дилогии. Главная героиня — София, независимая и дерзкая грабительница, уже знакомая поклонникам по A Plague Tale: Requiem. Игрокам предстоит пройти опасный путь, полный угроз, моральных выборов и драматических моментов.

Трейлер демонстрирует знакомую атмосферу и игровой процесс, включающий скрытность, крафт и сюжетную подачу в духе The Last of Us. Серия сохраняет свою кинематографичность и мрачное очарование, открывая новую страницу в истории Plague Tale.