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Resonance: A Plague Tale Legacy 2026 г.
5.4 9 оценок

Новая глава трагедии: представлен дебютный трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy

butcher69 butcher69

Asobo Studio и Focus Entertainment официально представили Resonance: A Plague Tale Legacy — приквел к успешной серии игр о борьбе с проклятием и человеческой жестокостью. Анонс состоялся на Xbox Games Showcase, а сама игра выйдет в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S, включая запуск в Game Pass.

В сеть просочился тизер новой части A Plague Tale

События разворачиваются за 15 лет до оригинальной дилогии. Главная героиня — София, независимая и дерзкая грабительница, уже знакомая поклонникам по A Plague Tale: Requiem. Игрокам предстоит пройти опасный путь, полный угроз, моральных выборов и драматических моментов.

Трейлер демонстрирует знакомую атмосферу и игровой процесс, включающий скрытность, крафт и сюжетную подачу в духе The Last of Us. Серия сохраняет свою кинематографичность и мрачное очарование, открывая новую страницу в истории Plague Tale.

34
13
Resonance: A Plague Tale Legacy
2026 г.
Комментарии: 13
Ваш комментарий
K0t Felix

Ждал конец сюжетка Амиции и Гюго, но тут вырисовывается спин-офф вероятно

6
Alkatraz7N7

А вторая часть для чего выходила?)

2
K0t Felix Alkatraz7N7

Так во второй части открытый финал как бы. События в третьей должны проходить +/- в наши дни

1
koiiimap1988

Нет там открыого финала. Либо Амиция убивает Кузю, либо Лука.

1
My life is a game

ждеееееееееееееем. хотя непонятно о чем игра будет - история брата и сестры закончена.

2
MadDarkGuard

Ага, видимо вообще левый сюжет просто в их лоре, крыс я так понимаю не будет)

1
Бенедикт Вольфрамович

НАФИГА?
Даешь продолжение!

2
vfa19

Опять дочь гоев прошлым.

1
Dr1FoLT

что они задумали с лабиринтом минотавра?

1
WerGC

гг похожа на Натали Портман

1
Gridon

Назвали Резонанс, а по сути это симулятор пряток в траве и тяжелого дыхания, растянутый до 2026 года.

1
My life is a game

A Plague Tale: Resonance — спин-офф серии о пиратке Софии.

Действие развернется за 15 лет до событий Requiem. Релиз игры состоится в 2026 году

1