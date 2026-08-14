Новый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy показал грань между мифом и реальностью

Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy представили новый сюжетный трейлер «Между мифом и реальностью», посвящённый истории Софии и загадочному острову Минотавра. Авторы предлагают игрокам взглянуть на события, где древние легенды тесно переплетаются с реальностью, а прошлое продолжает влиять на настоящее.

В центре новой главы — София, которой предстоит отправиться на таинственный остров и разобраться в его мрачных секретах. История охватывает разные эпохи, постепенно соединяя события прошлого с угрозами, с которыми героям приходится сталкиваться в настоящем.

Трейлер делает особый акцент на атмосфере. Заброшенные пейзажи, густой туман, древняя архитектура и следы давно забытых событий создают ощущение мира, в котором грань между мифом и действительностью практически исчезла. При этом личная история героев тесно переплетается с более масштабными тайнами острова.

Resonance: A Plague Tale Legacy станет новой историей в знакомой вселенной, предлагающей взглянуть на неё через призму мифов, древних тайн и личной судьбы Софии. Новый трейлер подчёркивает: чтобы понять настоящее, героям придётся сначала разобраться с призраками прошлого.

Resonance: A Plague Tale Legacy будет доступна на PS5, Xbox Series X/S и ПК (Steam и Epic Games Store) 27 августа 2026 года.