ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resonance: A Plague Tale Legacy 27.08.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.3 118 оценок

Новый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy посвятили боевой системе

monk70 monk70

Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy представили новый трейлер «Fierce & Lethal», посвящённый боевой системе грядущего экшен-приключения от третьего лица.

В ролике показаны динамичные сражения, в которых игрокам предстоит комбинировать атаки мечом, парировать удары противников и своевременно уклоняться от их атак. Чтобы одержать победу, придётся постоянно поддерживать натиск и грамотно использовать доступные боевые приёмы.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).

Трейлеры 10
62
39
Комментарии:  39
Ваш комментарий
Кей Овальд

Боевая система под названием "мелкая пигалица убивает профессиональных солдат".

19
Ответынамоикоментынечитаю

Ля, ну ей сперва б нос об колено сломали а потом по кругу пустили и в канаву выбросили.

16
romero52

опять дрищь баба всех разносит?

У эбби хотя бы бицуха была....

12
BADR007

Что то выглядит мягко говоря очень плохо....

8
Melodic Osrik

в оригинал как раз и не смог играть ни в одну часть из за убогого стелса кривого, здесь же посмотрим

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ