Новый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy посвятили боевой системе

Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy представили новый трейлер «Fierce & Lethal», посвящённый боевой системе грядущего экшен-приключения от третьего лица.
В ролике показаны динамичные сражения, в которых игрокам предстоит комбинировать атаки мечом, парировать удары противников и своевременно уклоняться от их атак. Чтобы одержать победу, придётся постоянно поддерживать натиск и грамотно использовать доступные боевые приёмы.
Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).
Боевая система под названием "мелкая пигалица убивает профессиональных солдат".
Ля, ну ей сперва б нос об колено сломали а потом по кругу пустили и в канаву выбросили.
опять дрищь баба всех разносит?
У эбби хотя бы бицуха была....
Что то выглядит мягко говоря очень плохо....
в оригинал как раз и не смог играть ни в одну часть из за убогого стелса кривого, здесь же посмотрим