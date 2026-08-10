Новый трейлер Resonance: A Plague Tale Legacy посвятили боевой системе

Разработчики Resonance: A Plague Tale Legacy представили новый трейлер «Fierce & Lethal», посвящённый боевой системе грядущего экшен-приключения от третьего лица.

В ролике показаны динамичные сражения, в которых игрокам предстоит комбинировать атаки мечом, парировать удары противников и своевременно уклоняться от их атак. Чтобы одержать победу, придётся постоянно поддерживать натиск и грамотно использовать доступные боевые приёмы.

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam и Epic Games Store).