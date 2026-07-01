Оливье Деривье записал греко-кипрский саундтрек для новой A Plague Tale

Игровой портал GameSpot представил эксклюзивную премьеру трека «Patera» из грядущей Resonance: A Plague Tale Legacy. Автором композиции стал знаменитый Оливье Деривье.

Геймеры отлично знают этого композитора по саундтрекам к Assassin’s Creed: Black Flag, Dying Light 2, Streets of Rage 4 и South of Midnight. В своем новом проекте Деривье сфокусировался на вселенной Plague Tale. Музыка с греко-кипрскими мотивами станет аудио-сопровождением для Софии, которая отправляется на остров Минотавра, чтобы раскрыть тайны своего происхождения.

Чтобы подчеркнуть уникальную атмосферу Resonance и дистанцироваться от прошлых частей франшизы, Деривье сделал ставку на национальный колорит. Для записи вокала на родном языке он привлек музыкантов с Кипра — женский хор Amalgamation из 20 исполнительниц под управлением знаменитой Василики Анастасиу.

В интервью GameSpot маэстро поделился деталями создания композиции:

«“Patera” переводится как “отец”, и это очень личная, созерцательная вещь. Тема отцовства — одна из ключевых в сюжете Resonance, где Софии предстоит пройти через суровые испытания. Песня отражает невидимую, но прочную ментальную связь героини с родителем. Уверен, этот трек зацепит не только игроков, ведь он отзывается на внутренние переживания, знакомые многим людям с детства. Пронзительное соло Василики создает ощущение интимности, а хор добавляет мощную, незаменимую эмоциональную глубину».

Выход Resonance: A Plague Tale Legacy запланирован на 27 августа для PlayStation 5, Xbox Series и ПК.