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Resonance: A Plague Tale Legacy 27.08.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.4 120 оценок

Опубликованы официальные системные требования приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy

Апчхий Апчхий

Разработчики ожидаемого приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy официально представили точные системные требования. Создатели проекта подробно расписали конфигурации для минимальных и рекомендуемых настроек графики, позволяющие оценить уровень оптимизации будущего релиза.

Для минимальных настроек графики при разрешении 1920х1080 пикселей на низком пресете без масштабирования разработчики заявляют следующие требования:

  • Операционная система Windows 10/11 64-bit
  • Процессор AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-12100
  • Оперативная память 16 ГБ
  • Видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти
  • Ожидаемая производительность 30 кадров в секунду

Рекомендуемые системные требования нацелены на обеспечение стабильных 60 кадров в секунду на ультра-настройках графики в полноценном разрешении 1920х1080 пикселей:

  • Операционная система Windows 10/11 64-bit
  • Процессор AMD Ryzen 5 5600x или Intel Core i5-12400F
  • Оперативная память 16 ГБ
  • Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с 8 ГБ видеопамяти
  • Ожидаемая производительность 60 кадров в секунду

Для установки проекта на накопитель компьютера при любом выбранном пресете графики пользователям придётся освободить ровно 75 гигабайт свободного места. При этом авторы отдельно подчеркнули в примечаниях необходимость использования исключительно быстрого твердотельного накопителя SSD для избежания проблем с загрузкой текстур. Официальный релиз Resonance: A Plague Tale Legacy намечен на 27 августа 2026 года.

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Комментарии:  8
Ваш комментарий
Pahant0Ss

Рекомендуемые стали ниже, чем у прошлой части? Как-то слабо верится.

2
JackReacher

Если правда, то разрабы завезли оптимизацию. Хотя я бы не верил

1
Eclair_93

Ну вот зачем эта поделка? Лучше бы продолжение делали.

1
NeoAsterix

норм

VigitalART

Расчехляем свои 3050 -2060 ПК бояре. Готовимся к релизу ,что бы играть на высоких настройках графики 😎👍