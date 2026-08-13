Опубликованы официальные системные требования приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy

Разработчики ожидаемого приключенческого экшена Resonance: A Plague Tale Legacy официально представили точные системные требования. Создатели проекта подробно расписали конфигурации для минимальных и рекомендуемых настроек графики, позволяющие оценить уровень оптимизации будущего релиза.

Для минимальных настроек графики при разрешении 1920х1080 пикселей на низком пресете без масштабирования разработчики заявляют следующие требования:

Операционная система Windows 10/11 64-bit

Процессор AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-12100

Оперативная память 16 ГБ

Видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти

Ожидаемая производительность 30 кадров в секунду

Рекомендуемые системные требования нацелены на обеспечение стабильных 60 кадров в секунду на ультра-настройках графики в полноценном разрешении 1920х1080 пикселей:

Операционная система Windows 10/11 64-bit

Процессор AMD Ryzen 5 5600x или Intel Core i5-12400F

Оперативная память 16 ГБ

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT или NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti с 8 ГБ видеопамяти

Ожидаемая производительность 60 кадров в секунду

Для установки проекта на накопитель компьютера при любом выбранном пресете графики пользователям придётся освободить ровно 75 гигабайт свободного места. При этом авторы отдельно подчеркнули в примечаниях необходимость использования исключительно быстрого твердотельного накопителя SSD для избежания проблем с загрузкой текстур. Официальный релиз Resonance: A Plague Tale Legacy намечен на 27 августа 2026 года.