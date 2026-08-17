Оригинальный саундтрек Resonance: A Plague Tale Legacy от Оливье Деривьера стал доступен на цифровых площадках

AMEO Prod и номинированный на премию BAFTA композитор Оливье Деривьер (A Plague Tale: Innocence & Requiem, Dying Light 2, Assassin’s Creed Black Flag – Freedom Cry) выпустили оригинальный саундтрек к игре Resonance: A Plague Tale Legacy в цифровом формате и на музыкальных стриминговых сервисах, включая Spotify, YouTube, Apple Music и Bandcamp.

Оригинальная история и приквел к отмеченным наградами играм серии A Plague Tale от Asobo Studio, Resonance: A Plague Tale Legacy, рассказывает о юной и отважной Софии, которая отправляется на остров Минотавра, перехитряет смертельных врагов, разгадывает древние тайны и противостоит мифическому существу, находящемуся под действием разрушительного проклятия. Известный своими захватывающими, самобытными и динамичными саундтреками, отмеченными Billboard, Classic FM, MTV и The New York Times, Деривьер пригласил и записал всемирно известных местных музыкантов с Кипра, Греции и других международных музыкальных звёзд, чтобы воплотить в жизнь свой уникальный, эмоциональный саундтрек, усиливающий глубокий сюжет и мифологическое путешествие игры.

Я чувствую себя невероятно привилегированным, работая над такими играми, как Resonance: A Plague Tale Legacy, поскольку они позволяют мне исследовать музыку и эмоции поистине уникальным образом. Весь саундтрек — это музыкальное путешествие, балансирующее между сокровенной человеческой историей и мистической загадкой. Структура OST отражает структуру игры и, я считаю, может восприниматься как самостоятельное, цельное путешествие. Хотя в него вплетён сюжет, именно духовное измерение музыки больше всего направляло меня на протяжении всего процесса его создания.



Я безмерно благодарен всем участвующим музыкантам, которые внесли в саундтрек столько своей культуры, мастерства и индивидуальности. Этот альбом — не просто саундтрек, это приглашение познакомиться с уникальной интерпретацией некоторых из древнейших греческих мифов.

В состав ансамблей мирового класса, собранных Деривьером для Resonance, входит уникальный кипрско-греческий хор Amalgamation Choir, состоящий из 20 вокалисток под руководством известной Василики Анастасиу; Известные кипрские солисты Анастасиу и Георгос Калогиру, а также тамбур и ребаб (смычковые струнные инструменты) в исполнении Евгения Вулгариса, карникс в исполнении Самуэля Мерика, бузуки/гитара в исполнении Джани Казеротто и виолончель в исполнении давнего соратника Деривьера, Эрика-Марии Кутюрье (A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem).

Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет 27 августа 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.