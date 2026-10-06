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Resonance: A Plague Tale Legacy 27.08.2026
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези, Средневековье
7.4 387 оценок

Патч для Resonance: A Plague Tale Legacy исправляет работу PSSR, устраняет рывки изображения, улучшает боевую систему

monk70 monk70

Новейшее обновление для Resonance: A Plague Tale Legacy устраняет широкий спектр проблем, касающихся технической части, игрового процесса, боевой системы, звука и локализации. Патч исправляет ошибку, из-за которой настройки PSSR не сохранялись на PS5, улучшает поддержку соотношения сторон 21:9 и уменьшает рывки (статтеринг) при приближении к новым зонам «Немезиды» (Nemesis Areas).

Обновление также устраняет критические ошибки, блокирующие прогресс и боевые действия, улучшает поведение NPC и навигацию «Немезиды», а также исправляет проблемы со звуком на Xbox Series X. Кроме того, внесено множество исправлений, касающихся управления, кат-сцен, локализации, коллизий (обработки столкновений) и специфических проблем в отдельных главах.

Список некоторых изменений

  • AMD: Исправлена ​​ошибка, из-за которой функция Anti-Lag не работала при отключении генерации кадров (FG).
  • Соотношение сторон 21:9: Исправлена ​​поддержка соотношения сторон 21:9.
  • PS5: Исправлена ​​ошибка, из-за которой настройки PSSR не сохранялись после перезапуска игры.
  • Внесены многочисленные дополнительные исправления.
  • Уменьшены рывки изображения при приближении к новой зоне «Немезиды».
  • Внесены многочисленные дополнительные исправления для повышения стабильности и производительности.
  • Исправлены различные проблемы, связанные со специальными возможностями.
  • Исправлены ошибки анимации в различных кат-сценах.
  • Улучшено звучание толпы во второй главе.
  • Исправлено прерывание звука (заикание) на Xbox Series X.
  • Улучшена немецкая озвучка, которая могла воспроизводиться в ускоренном темпе в главах IV и IX.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой враги могли выжить после того, как их сталкивали с края.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой враги не реагировали на игрока или его атаки после перезапуска.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой не отображалось уведомление о доступности нового навыка после получения очков резонанса по завершении боя.
  • Исправлено множество мелких ошибок коллизии в определённых сражениях.

Игра Resonance: A Plague Tale Legacy вышла 27 августа 2026 года на ПК (Windows), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчиком выступила студия Asobo Studio, издателем — компания Focus Entertainment.

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