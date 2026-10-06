Патч для Resonance: A Plague Tale Legacy исправляет работу PSSR, устраняет рывки изображения, улучшает боевую систему

Новейшее обновление для Resonance: A Plague Tale Legacy устраняет широкий спектр проблем, касающихся технической части, игрового процесса, боевой системы, звука и локализации. Патч исправляет ошибку, из-за которой настройки PSSR не сохранялись на PS5, улучшает поддержку соотношения сторон 21:9 и уменьшает рывки (статтеринг) при приближении к новым зонам «Немезиды» (Nemesis Areas).

Обновление также устраняет критические ошибки, блокирующие прогресс и боевые действия, улучшает поведение NPC и навигацию «Немезиды», а также исправляет проблемы со звуком на Xbox Series X. Кроме того, внесено множество исправлений, касающихся управления, кат-сцен, локализации, коллизий (обработки столкновений) и специфических проблем в отдельных главах.

Список некоторых изменений

AMD: Исправлена ​​ошибка, из-за которой функция Anti-Lag не работала при отключении генерации кадров (FG).

Соотношение сторон 21:9: Исправлена ​​поддержка соотношения сторон 21:9.

PS5: Исправлена ​​ошибка, из-за которой настройки PSSR не сохранялись после перезапуска игры.

Внесены многочисленные дополнительные исправления.

Уменьшены рывки изображения при приближении к новой зоне «Немезиды».

Внесены многочисленные дополнительные исправления для повышения стабильности и производительности.

Исправлены различные проблемы, связанные со специальными возможностями.

Исправлены ошибки анимации в различных кат-сценах.

Улучшено звучание толпы во второй главе.

Исправлено прерывание звука (заикание) на Xbox Series X.

Улучшена немецкая озвучка, которая могла воспроизводиться в ускоренном темпе в главах IV и IX.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой враги могли выжить после того, как их сталкивали с края.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой враги не реагировали на игрока или его атаки после перезапуска.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой не отображалось уведомление о доступности нового навыка после получения очков резонанса по завершении боя.

Исправлено множество мелких ошибок коллизии в определённых сражениях.

Игра Resonance: A Plague Tale Legacy вышла 27 августа 2026 года на ПК (Windows), PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчиком выступила студия Asobo Studio, издателем — компания Focus Entertainment.