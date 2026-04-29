Первый дневник разработки Resonance: A Plague Tale Legacy рассказывает о главной героине - Софии

В первом эпизоде дневников разработки ​​Resonance: A Plague Tale Legacy студия Asobo подробно рассказала о создании нового приквела, раскрыв многие детали истории, развития персонажей и режиссуры.

Сюжет разворачивается, когда Софии 22 года, примерно за 15 лет до событий A Plague Tale: Innocence и A Plague Tale: Requiem. Её изгнал наставник, и она отправляется на поиски сокровищ на Остров Минотавра, где мифическое существо связано с разрушительным проклятием. Мы также видим флэшбеки её детства в лагере грабителей, которым руководил её отец Алек. В блоге разработчиков также намекается, что Requiem не был её первой встречей с Макулой.

Её характер строится вокруг тем покинутости и горя. Её прозвали «Скорпионом морей», она эмоционально замкнута, неумолима, и вся её сюжетная линия посвящена тому, как научиться доверять другим. У сценаристов практически не было никакой информации о лоре Requiem, поэтому они восприняли это как свободу действий.

Её дизайн был полностью переработан. Команда разработчиков описала молодую Софию как «сдержанную» по сравнению с Requiem: потёртая кожа и тусклые ткани вместо ярких цветов. Однако татуировки, растрёпанные волосы и аксессуары остались, поскольку они являются неотъемлемой частью её образа. Также подтверждено, что с ней путешествуют помощники, подробностей пока нет.