Похоже, Resonance: A Plague Tale Legacy выйдет в августе - дата релиза появилась в австралийском Amazon

Игра Resonance: A Plague Tale Legacy появилась в базе Amazon AU с датой релиза 27 августа 2026 года. Пока официально эта дата не подтверждена, поэтому велика вероятность, что это просто заглушка для предзаказов. Однако слишком уж конкретный день выхода заставил фанатов обратить внимание на листинг.

Сама игра уже официально анонсирована как приквел серии A Plague Tale и расскажет историю Софии за 15 лет до событий A Plague Tale: Requiem. Разработкой вновь занимается Asobo Studio, а издателем выступает Focus Entertainment.

На данный момент официально подтверждено лишь окно релиза — 2026 год.