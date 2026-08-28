PowerColor представила Radeon RX 9070 XT Resonance Edition - с уникальным дизайном и игрой в комплекте

Компания PowerColor представила новую Radeon RX 9070 XT на базе дизайна Hellhound. Новая Resonance Edition создана в сотрудничестве с игрой Resonance: A Plague Tale Legacy, которая вышла вчера, 27 августа.

Hellhound RX 9070 XT Resonance Edition получила эксклюзивное оформление с изображениями, вдохновлёнными игрой и её главной героиней Софией. PowerColor также заменила стандартную подсветку Hellhound на светодиоды янтарного цвета. Специальный физический переключатель позволяет выбрать один из двух режимов подсветки.

Те же частоты, что и у обычной Hellhound.

Видеокарта оснащена 4096 потоковыми процессорами и 16 ГБ памяти GDDR6, работающей на скорости 20 Гбит/с через 256-битный интерфейс. В режиме OC BIOS максимальная частота Game Clock составляет 2460 МГц, а Boost Clock — 3010 МГц. В Silent BIOS эти значения снижаются до 2400 МГц и 2970 МГц соответственно.

Эти частоты полностью совпадают с показателями стандартной PowerColor Hellhound RX 9070 XT, поэтому Resonance Edition не получила повышенного заводского разгона. Видеокарта также сохраняет два 8-контактных разъёма питания и требует блока питания мощностью 800 Вт. Её размеры составляют 327 × 128 × 49 мм без учёта крепёжной планки, а сама карта занимает 2,5 слота.

PowerColor использует 10+1-фазную систему питания, 12-слойную печатную плату и термоинтерфейс с фазовым переходом Honeywell PTM7950. За охлаждение отвечают три вентилятора, шесть никелированных медных тепловых трубок диаметром 6 мм и никелированное медное основание. Вентиляторы останавливаются при температуре ниже 50 °C и начинают вращаться, когда температура графического процессора достигает 60 °C.

В комплекте — игра и коврик для мыши.

В комплект также входят игровой коврик для мыши в стиле Resonance и карта для получения Resonance: A Plague Tale Legacy. Игра разработана Asobo Studio и издаётся Focus Entertainment. Её релиз состоится сегодня на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а с первого дня она будет доступна в Xbox Game Pass.

PowerColor пока не раскрыла цену или региональную доступность Radeon RX 9070 XT Resonance Edition. Судя по характеристикам, фактически это существующая Hellhound RX 9070 XT OC, получившая оформление в стиле игры, янтарную подсветку и комплект тематических предметов.