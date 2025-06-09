Появились первые скриншоты Resonance: A Plague Tale Legacy - игра получит русскую текстовую локализацию

Вчера в рамках мероприятия Xbox Showcase состоялся анонс Resonance: A Plague Tale Legacy от студии Asobo.
Игра получила страницу в Steam, благодаря чему игроки уже могут добавить её в список желаемого. Кроме того, появились первые скриншоты и подробности игры. Издатель сообщил о том, что игра получит русскую текстовую локализацию - как и предыдущие части франшизы.
Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Выглядит очень хорошо, но с такой убогой героиней я в это точно играть не буду.
А что с ней не так?
Ну, она женщина. Что ещё можно ожидать?!
Интересно крысы будут
Начинали с крыс, а закончили Ларай Крофт