Появились первые скриншоты Resonance: A Plague Tale Legacy - игра получит русскую текстовую локализацию

Вчера в рамках мероприятия Xbox Showcase состоялся анонс Resonance: A Plague Tale Legacy от студии Asobo.

Игра получила страницу в Steam, благодаря чему игроки уже могут добавить её в список желаемого. Кроме того, появились первые скриншоты и подробности игры. Издатель сообщил о том, что игра получит русскую текстовую локализацию - как и предыдущие части франшизы.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.