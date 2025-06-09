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Resonance: A Plague Tale Legacy 2026 г.
6.5 14 оценок

Появились первые скриншоты Resonance: A Plague Tale Legacy - игра получит русскую текстовую локализацию

AceTheKing AceTheKing
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Вчера в рамках мероприятия Xbox Showcase состоялся анонс Resonance: A Plague Tale Legacy от студии Asobo.

Игра получила страницу в Steam, благодаря чему игроки уже могут добавить её в список желаемого. Кроме того, появились первые скриншоты и подробности игры. Издатель сообщил о том, что игра получит русскую текстовую локализацию - как и предыдущие части франшизы.

Релиз Resonance: A Plague Tale Legacy состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

10
5
Resonance: A Plague Tale Legacy
2026 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Выглядит очень хорошо, но с такой убогой героиней я в это точно играть не буду.

12
AlexLex

А что с ней не так?

spaMER_ID AlexLex

Ну, она женщина. Что ещё можно ожидать?!

ViksOne

Интересно крысы будут

HITMAN 5

Начинали с крыс, а закончили Ларай Крофт